Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Θάνος Πλεύρης: Συνεργασία με τέσσερις χώρες για κέντρα επιστροφής μεταναστών εκτός ΕΕ

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ανέφερε ότι η Ελλάδα συντονίζεται με Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με στόχο την ενίσχυση των επιστροφών απορριφθέντων αιτούντων άσυλο
Θάνος Πλεύρης
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στη Βουλή (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Σχέδιο για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, «κατά προτίμηση στην Αφρική», περιέγραψε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αποκαλύπτοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεννόηση με τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Δανία.

Όπως εξήγησε το πρωί της Τετάρτης (18.02.2026) σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, η πρόταση αφορά κυρίως περιπτώσεις απορριφθέντων αιτούντων άσυλο, οι οποίοι δεν μπορούν να επιστραφούν άμεσα στις χώρες καταγωγής τους. «Όταν κάποιος γνωρίζει ότι θα επιστραφεί σε κέντρο κράτησης σε τρίτη χώρα, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά», ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι το βασικό πλαίσιο να έχει διαμορφωθεί τους επόμενους μήνες, παράλληλα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις επιστροφές μεταναστών.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παρουσίασε, παράλληλα, στοιχεία για τη μείωση των παράνομων αφίξεων, αναφέροντας ότι το 2025 καταγράφηκε πτώση 21% σε σχέση με το 2024 και 40% στο τελευταίο πεντάμηνο, με 13.000 λιγότερες αφίξεις. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι το μείζον ζήτημα παραμένουν οι επιστροφές: όπως είπε, η Ελλάδα κινείται διαχρονικά σε 5.000–7.000 επιστροφές ετησίως, αριθμό που χαρακτήρισε ανεπαρκή σε σχέση με ροές που –όπως σημείωσε– φθάνουν τις 40.000.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε ότι το άσυλο «δεν είναι ισόβιο καθεστώς» και μπορεί να επανεξετάζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες στις χώρες προέλευσης ή όταν τίθενται ζητήματα δημόσιας ασφάλειας. Ανέφερε ότι έχει ζητήσει επανεξέταση σε περιπτώσεις συλλήψεων, αλλά και σε εθνικότητες για τις οποίες «οι συνθήκες που δικαιολογούσαν άσυλο δεν συντρέχουν πλέον».

Σε εξέλιξη η έρευνα για την τραγωδία στη Χίο

Για το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στη Χίο, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι μυστική, προσθέτοντας ότι, με βάση τις εκθέσεις του Λιμενικού, «εμπιστεύεται το Λιμενικό» και εκτίμησε πως η διερεύνηση θα δικαιώσει το Σώμα απέναντι σε «συκοφαντικές ύβρεις».

 

Τι είπε για σκάνδαλο ΟΠΕΚΑ, Ζωή Κωνσταντοπούλου και δημοσκοπήσεις 

Αναφερόμενος στην υπόθεση των φερόμενων «επιδομάτων-μαϊμού» του ΟΠΕΚΑ και την αναστολή κομματικής ιδιότητας στελέχους του ΠΑΣΟΚ, ο Θάνος Πλεύρης χαρακτήρισε την παράνομη λήψη επιδομάτων «από τις χειρότερες πράξεις», τονίζοντας ότι «τα χρήματα είναι συγκεκριμένα» και όταν καταλήγουν σε μη δικαιούχους «στερούνται από εκείνον που τα έχει πραγματικά ανάγκη». Ζήτησε πλήρη έρευνα και λογοδοσία «όποιου ευθύνεται, σε όποιο κόμμα κι αν ανήκει».

Σε ερώτηση για την πολιτική αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τις αλληλομηνύσεις με τον Άδωνι Γεωργιάδη, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει εξίσωση επιτιθέμενου και αμυνόμενου», κάνοντας λόγο για «χυδαίο και ιταμό τρόπο» επίθεσης από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και υποστηρίζοντας ότι επενδύει «στην τοξικότητα και την κλιμάκωση», χωρίς πρόγραμμα.

Για τις δημοσκοπήσεις, ο υπουργός είπε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, ενώ σημείωσε πως «τον τόνο τον δίνει ο λαός». Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, πρόσθεσε, οι εξελίξεις θα κριθούν από τα ποσοστά, υποστηρίζοντας ότι «ευθύνη για ενδεχόμενη ακυβερνησία θα έχουν όσοι δηλώνουν ότι δεν συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
98
88
75
73
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Βασίλης Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Η ΕΔΕ προχωρά από αυτούς που έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη
Ο υπουργός Ναυτιλίας τονίζει ότι εξελίσσεται παράλληλα και η δικαστική διερεύνηση, δηλώνει στήριξη στο Λιμενικό και απορρίπτει λογικές «παρεμβάσεων» και «ανοιχτών συνόρων»
Βασίλης Κικίλιας
Αλεξάνδρα Σδούκου για υπόθεση ΟΠΕΚΑ: Αυτές τις αποκριές το ΠΑΣΟΚ ντύνει τις υποθέσεις των στελεχών του «γαλάζια σκάνδαλα»
Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας μιλά για μηδενική ανοχή στη διαφθορά και αφήνει αιχμές για «έλλειψη αυτοκριτικής» στη Χαριλάου Τρικούπη
Αλεξάνδρα Σδούκου
ΣΥΡΙΖΑ κατά Γεωργιάδη για την on air κόντρα με Παπαχλιμίντζο: Αυταρχισμός και αλαζονεία από τους υπουργούς της ΝΔ απλά και μόνο στο άκουσμα ερωτήσεων
Η Κουμουνδούρου μιλά για «συστηματικό εκφοβισμό» του Τύπου και συνδέει το επεισόδιο με πρόσφατη αντιπαράθεση Μαρινάκη με τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τη δημιουργία 8 νέων φυλακών σε Ασπρόπυργο, Θεσπρωτία, Γιάννενα, Αρκαδία και Δ. Μακεδονία
«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα»
Φυλακές 16
Εκτός ΠΑΣΟΚ η Αναστασία Χατζηδάκη λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΑ: «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου», λέει η ίδια
Αφορά την υπόθεση που αποκαλύφθηκε από η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ύψους άνω των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ
ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη – «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου», λέει για τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ 98
Newsit logo
Newsit logo