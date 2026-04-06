Θεανώ Φωτίου: Συλλυπητήρια από όλες τις πτέρυγες της Βουλής στη βουλευτή της Νέας Αριστεράς για τον θάνατο του 48χρονου γιου της

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, όλες οι πτέρυγες της Βουλής εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους προς τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου, για την απώλεια του 48χρονου γιου της, Βασίλη Ρίζου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, εξέφρασε τα «ειλικρινή συλλυπητήρια» του κόμματός του για τον θάνατο του γιου της Θεανως Φωτίου, Βασίλη Ρίζου, τον οποίο χαρακτήρισε «επιστήμονα, ενεργό κοινωνικά και πολιτικά πολίτη», τονίζοντας ότι η σκέψη και η συμπαράσταση όλων είναι δίπλα στους γονείς και τους οικείους του.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης μίλησε για μια απώλεια «που ξεπερνά τα συναισθηματικά όρια καθενός μας», εκφράζοντας την οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στη Θεανώ Φωτίου και την οικογένειά της.

Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος σημείωσε πως «ο πόνος είναι ανθρώπινος», υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικές διαφωνίες δεν αναιρούν την ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας, και μετέφερε τα θερμά συλλυπητήρια όλων των βουλευτών της παράταξης.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά, δήλωσε πως το κόμμα της είναι «συγκλονισμένο», τονίζοντας ότι η Θεανώ Φωτίου δεν είναι απλώς μια συνάδελφος αλλά και φίλη, ενώ ευχήθηκε δύναμη στους οικείους του εκλιπόντος.

Από το ΚΚΕ, η Αφροδίτη Κτενά μίλησε για «τραγική απώλεια», εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του κόμματος προς την Θεανώ Φωτίου και την οικογένειά της.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Στέλιος Φωτόπουλος, έκανε λόγο για μια «τεράστια απώλεια» και για ένα πλήγμα «που δεν μπορεί να συλλάβει ο άνθρωπος», απευθύνοντας συλλυπητήρια τόσο στην οικογένεια του εκλιπόντος όσο και στη Νέα Αριστερά.

Εκ μέρους της «Νίκης», ο Σπύρος Τσιρώνης ευχήθηκε δύναμη στη Θεανώ Φωτίου, στην οικογένειά της και σε όλη την οικογένεια της Νέας Αριστεράς, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή να μην επαναλαμβάνονται τέτοια τραγικά περιστατικά.