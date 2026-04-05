Θεόφιλος Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ ο ίδιος να αρθεί η βουλευτική ασυλία μου

«Χιονοστιβάδα» οι ανακοινώσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργών της κυβέρνησης, οι οποίοι ζητούν να αρθεί η βουλευτική ασυλία τους με φόντο την ογκώδη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην ελληνική Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τους Κώστα Τσιάρα, Γιάννη Κεφαλογιάννη και Κώστα Σκρέκα, και ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Θεόφιλος Λεονταρίδης, με ανάρτησή του αργά χθες (05.04.2026) το βράδυ στο Facebook, παραιτείται από τη βουλευτική ασυλία του έπειτα και από την αποκάλυψη των ονομάτων πολιτικών προσώπων που φέρονται να έχουν ανάμιξη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος ο κύριος Λεονταρίδης φέρεται να είχε επικοινωνήσει με γραπτά μηνύματα με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, τον Νοέμβριο του 2021.

Αναλυτικά η ανάρτηση Λεονταρίδη:

«Οφείλω εξαρχής να καταστήσω απολύτως σαφές , ότι η εμπλοκή του ονόματός μου στη συγκεκριμένη δικογραφία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια εκ μέρους μου.

Η αναφορά μου στη συγκεκριμένη υπόθεση της δικογραφίας, αφορά την θεσμική επικοινωνία μου με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιτάχυνση νόμιμων διαδικασιών πληρωμής, που αφορούσαν οριστικοποιημένα και απολύτως νόμιμα, δικαιώματα αγρότισσας της περιφέρειάς μου, και δεν προκάλεσε καμία ζημία στο Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Πρόκειται για αυτονόητη πράξη ευθύνης, απέναντι στους πολίτες, η οποία επιχειρείται, να παρερμηνευθεί, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό επικοινώνησα, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διερευνηθεί και να επιλυθεί η συγκεκριμένη εκκρεμότητα.

Πρόκειται για ενίσχυση που η οικογένεια ελάμβανε διαχρονικά, πριν και μετά την επίμαχη περίοδο. Δεν ζήτησα, ούτε θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω, οποιαδήποτε παράνομη πράξη, αλλά να εξεταστεί ένα δίκαιο και νόμιμο αίτημα.

Με βάση τα παραπάνω, τίθεται εύλογα το ερώτημα ποια ακριβώς παράβαση μου αποδίδεται, και ποια ακριβώς είναι η υποτιθεμένη εμπλοκή μου, όταν η ενέργειά μου κινήθηκε αποκλειστικά εντός των ορίων της θεσμικής μου ευθύνης.

Η στάση αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά σταθερή πρακτική άσκησης των καθηκόντων μου και θα συνεχίσω να ενεργώ με τον ίδιο τρόπο, με υπευθυνότητα και συνέπεια, κάθε φορά που απαιτείται η αποκατάσταση λαθών ή παραλείψεων της διοίκησης προς όφελος των πολιτών.

Παράλληλα, είναι επιτακτική ανάγκη οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευελιξία και κατανόηση, καθώς πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εξοικείωση με πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να στερούνται παροχών που δικαιούνται. Η υπεράσπιση των πολιτών δεν είναι επιλογή αλλά θεσμική υποχρέωση των βουλευτώ .

Είναι καθήκον μας, να λειτουργούμε, ως πρώτοι συνήγοροι, των συμπολιτών μας.

Αυτό πράττω διαχρονικά και θα συνεχίσω να πράττω με υπευθυνότητα και συνέπεια.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και είμαι βέβαιος ότι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης θα αναδείξει τα πραγματικά δεδομένα και θα καταρρίψει κάθε σκιά ή παρερμηνεία.

Για τον λόγο αυτό, θέτω εαυτόν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και ζητώ ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου, ώστε να αποδειχθεί χωρίς καμία αμφιβολία η αλήθεια», καταλήγει στην ανάρτησή του ο «γαλάζιος» βουλευτής Σερρών.