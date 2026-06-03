Επεισόδια στην Αλβανία: Διαμαρτυρία της Αθήνας στα Τίρανα – «Η ευρωπαϊκή πορεία περνά από τον σεβασμό της ελληνικής μειονότητας»

Σε παράσταση διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας προχώρησε η Αθήνα για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το περασμένο Σάββατο (30.5.26) στη Σβέρνιτσα.

Όπως έγινε γνωστό από την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, σήμερα Τετάρτη (3.6.26), η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ζητώντας την απόδοση ευθυνών για τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία, στα οποία τραυματίστηκε και Έλληνας ομογενής.

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Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας περνάει μέσα από τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και τη συμμόρφωση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη, με τις Αρχές της Αλβανίας να βάζουν στο επίκεντρο τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την αλλαγή του καθεστώτος στο σημείο ώστε από προστατευόμενη περιοχή της Σβέρνιτσα να μετατραπεί σε τουριστικό θέρετρο. Η συγκεκριμένη περιοχή συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγο της Ιβάνκα Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Οι αντιδράσεις φουντώσουν για το κατά πόσο είναι νόμιμο να αλλοιωθεί ο «χαρακτήρας» της περιοχής.

Οι έρευνες σχετικά με τις υπόθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη, με τις Αρχές της Αλβανίας να βάζουν στο επίκεντρο τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την αλλαγή του καθεστώτος στο σημείο ώστε από προστατευόμενη περιοχή να μετατραπεί σε τουριστικό θέρετρο.

Μετά τα επεισόδια, οι Αλβανοί «Αδιάφθοροι» έκαναν εφόδους σε γραφεία και σπίτια συλλέγοντας πληροφορίες για το τουριστικό σχέδιο.