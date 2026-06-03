Πολιτική

Βίντεο του Αλέξη Τσίπρα με τη «Θεοπούλα» για την εγγραφή της στην ΕΛΑΣ: «Πρέπει να γίνεις λίγο πιο άγριος»

Με χιούμορ και οικείο τόνο, ο πρώην πρωθυπουργός μαζί με την Έφη Παπαθεοδώρου προωθούν την πλατφόρμα myelas.gr
Έφη Παπαθεοδώρου
Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου (Φωτογραφία αρχείου: NDP)
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Με ένα βίντεο χαλαρού και χιουμοριστικού χαρακτήρα, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να προωθήσει την ψηφιακή πλατφόρμα εγγραφής στο νέο του κόμμα, την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), έχοντας στο πλευρό του την Έφη Παπαθεοδώρου, την αγαπητή «Θεοπούλα» από τη σειρά Παρά 5.

Στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας καθοδηγεί βήμα προς βήμα την Έφη Παπαθεοδώρου στη διαδικασία εγγραφής στην ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), επιχειρώντας να δείξει ότι η ένταξη στο νέο κόμμα μέσω της πλατφόρμας myelas.gr είναι απλή και προσβάσιμη.

Η συνομιλία είναι ανάλαφρη, με τη «Θεοπούλα» να δίνει εξαρχής τον τόνο. Στην ερώτηση του πρώην πρωθυπουργού «τι έκανε η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ;», η Έφη Παπαθεοδώρου απάντησε: «Μπήκε πρώτα να γραφτεί ως μέλος και μετά έκανε θραύση».

Η ηθοποιός καλεί, μάλιστα, τον Αλέξη Τσίπρα να γίνει «λίγο πιο άγριος» απέναντι σε όσους του ασκούν κριτική. «Πρέπει λίγο να αγριέψω, ε;», απαντά γελώντας ο πρώην πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ τη ρωτά πώς της φάνηκε το όνομα του κόμματος. «Όταν άκουσες το όνομα ΕΛΑΣ, πώς σου ήρθε;» τη ρώτησε ο Αλέξης Τσίπρας, με τη γνωστή ηθοποιό να απαντά: «Τέλειο».

Ακολουθεί η πρακτική επίδειξη της εγγραφής, από τον κωδικό πρόσβασης έως την επιλογή τομέα πολιτικής ενδιαφέροντος. Όταν εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές, η «Θεοπούλα» αναζητεί κάτι «καλλιτεχνικό», για να καταλήξει στις «Τέχνες και τον Πολιτισμό».

@atsipras

Η Θεοπούλα μπήκε στο myelas.gr και έκανε θραύση, εσύ;

♬ original sound – Αλέξης Τσίπρας

«Μπήκαμε!», λέει ο Αλέξης Τσίπρας μόλις ολοκληρώνεται η διαδικασία, με την Έφη Παπαθεοδώρου να πανηγυρίζει: «Α, ζήτω! Μπήκαμε». Ο πρώην πρωθυπουργός σχολιάζει χαριτολογώντας ότι επέστρεψε στην ΕΛΑΣ, ενώ η ηθοποιός εκφράζει την υποστήριξή της προς το πρόσωπό του. «Να ξέρεις πόσο σε αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις, κι άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε» ανέφερε η Έφη Παπαθεοδώρου, με τον Αλέξη Τσίπρα να λέει: «Εντάξει, μην θυμώνετε μωρέ».

Ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε βίντεο από τη συνάντηση, με λεζάντα: «Η Θεοπούλα μπήκε στο myelas.gr και έκανε θραύση, εσύ;».

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