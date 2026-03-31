Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαϊέντ Αλ Ναχαγιάν είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο άνδρες εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις χώρες του Κόλπου, και υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση.

Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας.

Τέλος, επισήμανε την ανάγκη να επανενεργοποιηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας για την παύση των εχθροπραξιών το συντομότερο δυνατόν.