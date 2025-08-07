Συμβαίνει τώρα:
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ισραήλ: «Άμεση ανάγκη κατάπαυσης του πυρός»

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα
Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ
Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ / REUTERS/ Ints Kalnins

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στον συνομιλητή του – όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου- την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων.

Παράλληλα, ο κ.Μητσοτάκης υπογράμμισε την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.

51
