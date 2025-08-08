Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Ρούμπιο: Μεταναστευτικές ροές, Λιβύη και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο

Συζητήθηκαν και οι διεθνείς εξελίξεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία
Ο Μάρκο Ρούμπιο
Ο Μάρκο Ρούμπιο / REUTERS/ Umit Bektas

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα Παρασκευή (08.08.2025) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας Μητσοτάκη- Ρούμπιο, συζητήθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γεγονός που ενισχύεται από την ανάπτυξη αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και η αμοιβαία βούληση περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, μέσω σχημάτων όπως το «3+1» με την συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ.

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στη Λιβύη.

Συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές και θα την απαλλάξει από ξένη παρουσία και επιρροές, η υποχρέωση καθολικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου σε σχέση με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και η ανάγκη ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Συζητήθηκαν τέλος, οι διεθνείς εξελίξεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

