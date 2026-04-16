Το «ευχαριστώ» του Αντόνιο Κόστα για την παραχώρηση του ελληνικού πρωθυπουργικού αεροσκάφους που τον μετέφερε στον Περσικό

Τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του πρόσφατου ταξιδιού του στον Περσικό Κόλπο ευχαρίστησε δημόσια ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Κάνοντας λόγο για «αληθινό πνεύμα Team Europe», ο Αντόνιο Κόστα εξαίρει με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) τη συμβολή της κυβέρνησης στην περιοδεία που πραγματοποίησε στις χώρες του Περσικού Κόλπου με το ελληνικό πρωθυπουργικό αεροσκάφος.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Κόστα ανέφερε: «Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του ταξιδιού μου στον Κόλπο. Αληθινό πνεύμα Team Europe!».

Την ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνόδευσε με φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος μπροστά από το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, μαζί με το πλήρωμα της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που ανέλαβε τη μεταφορά του.

A special thank you to Prime Minister @kmitsotakis and the Hellenic Air Force for facilitating my trip to the Gulf. True Team Europe spirit!



Σας ευχαριστώ πολύ! pic.twitter.com/90JNaUfhlz — António Costa (@eucopresident) April 15, 2026

Η ανάρτηση του Αντόνιο Κόστα:

