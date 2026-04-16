Το «ευχαριστώ» του Αντόνιο Κόστα για την παραχώρηση του ελληνικού πρωθυπουργικού αεροσκάφους που τον μετέφερε στον Περσικό

«Αληθινό πνεύμα Team Europe!», έγραψε σε μήνυμα στο Χ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ο Πορτογάλος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα μπροστά στο ελληνικό πρωθυπουργικό αεροσκάφος / πηγή φωτογραφίας Antonio Costa (X)

Τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του πρόσφατου ταξιδιού του στον Περσικό Κόλπο ευχαρίστησε δημόσια ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Κάνοντας λόγο για «αληθινό πνεύμα Team Europe», ο Αντόνιο Κόστα εξαίρει με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) τη συμβολή της κυβέρνησης στην περιοδεία που πραγματοποίησε στις χώρες του Περσικού Κόλπου με το ελληνικό πρωθυπουργικό αεροσκάφος.

Την ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνόδευσε με φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος μπροστά από το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, μαζί με το πλήρωμα της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που ανέλαβε τη μεταφορά του.

 

Η ανάρτηση του Αντόνιο Κόστα:

«Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στην Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του ταξιδιού μου στον Κόλπο. Αληθινό πνεύμα Team Europe!».

