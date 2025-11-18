Το «φάντασμα» της ακυβερνησίας μετά τις εκλογές και η ανησυχία του ΠτΔ – Τα σενάρια για την ημερομηνία των εκλογών

Πολλές συζητήσεις προκάλεσε η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, με την οποία έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για πολιτικό αδιέξοδο μετά τις εκλογές, λόγω έλλειψης συναινέσεων στο πολιτικό σύστημα.

Την πιθανότητα ακυβερνησίας δεν την αρνήθηκε κανένα από τα κόμματα και περιορίστηκαν σε κριτική προς τον Κώστα Τασούλα σχετικά με τον αν έχει ή όχι, την αρμοδιότητα, ως εκ του θεσμικού του ρόλου, «να αναμειγνύεται στο κομματικό παίγνιο», έστω μέσω διαρροών, όπως επισήμανε το ΠΑΣΟΚ. επικαλούμενο το άρθρο 50 του Συντάγματος για τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση της θητείας Τασούλα»

Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος στον συντάκτη του δημοσιεύματος στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής», Αντώνη Καρακούση, έχει ως βάση την βαθιά ανησυχία του για το ενδεχόμενο η χώρα να μπει σε μεγάλος περιπέτειες. Το θέμα τον απασχολεί ιδιαίτερα, «ξυπνά και κοιμάται», όπως λέει, διαβάζοντας το άρθρο 37 του Συντάγματος για τις διερευνητικές εντολές, και προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση της θητείας του.

Τι απαντά η Ηρώδου Αττικού στους επικριτές του προέδρου

Όσο για τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ, και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι δεν έχει την αρμοδιότητα να εκφράζει απόψεις για την πολιτικά τεκταινόμενα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει, με κάθετο τόνο, ότι το συγκεκριμένο άρθρο ρητά του δίνει αυτή την δυνατότητα και το δικαίωμα να παίρνει θέση και να ενδιαφέρεται για την πολιτική σταθερότητα του τόπου.

Συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας, απαντώντας κυρίως στον Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, που ζήτησε να διευκρινίσει αν το δημοσίευμα του «Βήματος» απηχεί τις απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και αν έχει συναινέσει στη δημοσίευσή του, είναι ξεκάθαροι.

«Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε ένα υπαρκτό ζήτημα σε μια συζήτηση με έναν έγκριτο δημοσιογράφο. Το δημοσίευμα απηχεί το πνεύμα της συζήτησης» δηλώνουν.

«Ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας περιλαμβάνει το ενδιαφέρον για την πολιτική σταθερότητα και θα ήταν θεσμικά μυωπικό, ίσως και ανεύθυνο να αποφύγει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας» τονίζουν συνεργάτες του Κ. Τασούλα.

Το ορόσημο της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Ελλάδα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έβαλε στη δημόσια συζήτηση ένα θέμα που συζητείται ευρέως στα πολιτικά «πηγαδάκια». Τον κίνδυνο η Ελλάδα να τελεί σε καθεστώς ακυβερνησίας το καλοκαίρι του 2027, κατά τον χρόνο δηλαδή ανάληψης της εξάμηνης προεδρίας της ΕΕ. Να έχουν γίνει δηλαδή δύο ή και τρεις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, «με ισχυρό το ενδεχόμενο, στο μέσον αυτών των αναμετρήσεων να υπάρξει αλυσίδα πολιτικών γεγονότων και συνθηκών, που θα επιδεινώσουν περαιτέρω τις πολιτικές συνθήκες», όπως επισημαίνει ο κ. Τασούλας, και την 1η Ιουλίου του 2027 να μην έχει σχηματιστεί η κυβέρνηση που θα κληθεί να αναλάβει τα ηνία της ευρωπαϊκής προεδρίας.

Τα σενάρια για τις κάλπες

Αυτή η παράμετρος είναι ίσως η πιο βασική που θα λάβει υπ’ όψιν του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην απόφαση του για τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες.

Ο ίδιος έδειξε την άνοιξη του 2027, πριν από το Πάσχα που πέφτει στις 12 Απριλίου. Κάποιοι εκτιμούν ότι αυτό το χρονικό ορόσημο είναι ίσως οριακό – δεδομένου ότι η (όποια) κυβέρνηση θα χρειαστεί να έχει κάποιο χρόνο στη διάθεση της για να προετοιμαστεί για αυτή την εθνική αποστολή – και βλέπουν πιο πιθανό το ενδεχόμενο να διεξαχθούν στην αυγή του 2027.

Το επιχείρημα τους ενισχύει το γεγονός ότι στις 29 Φεβρουαρίου θα είναι η τέταρτη επέτειος από την εθνική τραγωδία των Τεμπών και πριν από αυτή την ημερομηνία, και κυρίως μετά, τον Μάρτιο, το κλίμα θα είναι τεταμένο.

Ωστόσο κάποιοι, δεν αποκλείουν και το σενάριο να προκηρυχθούν κοντά στις 25 Μαρτίου και οι πρώτες κάλπες να στηθούν την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου.

Σε αυτή την περίπτωση οι δεύτερες θα διεξαχθούν τον Μάιο.

Στο τραπέζι των συζητήσεων φέρεται να έχει πέσει και το σενάριο για εκλογικό αιφνιδιασμό την ερχόμενη άνοιξη, κι αφού θα έχει αρχίσει να φαίνεται στο πορτοφόλι των πολιτών η ενίσχυση του εισοδήματος από τα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Όσοι εισηγούνται αυτή την πρόταση στον Κ. Μητσοτάκη εκτιμούν ότι θα αιφνιδίαζε τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δεν φαίνεται να σχεδιάζει να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση νέου κόμματος.

Ένα άλλο σενάριο, που φέρεται να υποστηρίζεται από πολλούς συνεργάτες του πρωθυπουργού, είναι οι κάλπες να στηθούν μετά τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου του 2026 – οπότε και ο Κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και νέες παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών – και πάντως πριν από τον Δεκέμβριο.

Πυκνώνουν οι εισηγήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου

Σταθερά, το διακύβευμα του Μεγάρου Μαξίμου είναι η ανάγκη πολιτικής σταθερότητας στη χώρα και υπό αυτό το πρίσμα, φέρεται να έχουν πυκνώσει οι εισηγήσεις στον πρωθυπουργό και για αλλαγή του εκλογικού νόμου, ώστε να κατέβει το όριο της αυτοδυναμίας στο 33% – 34% και θα πριμοδοτεί το πρώτο κόμμα με βάση και τη διαφορά που θα έχει από το δεύτερο κόμμα.

Την αλλαγή του εκλογικού νόμου στηρίζουν πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί να μην επανεκλεγούν.

Η «αριθμητική» της κάλπης

Αν η ΝΔ δεν πετύχει να συγκεντρώσει το ποσοστό του 25% που απαιτείται για να ξεκινήσει κλιμακωτά η παροχή του bonus των 50 εδρών, τότε θα λάβει λιγότερες από 90 έδρες (αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Κοινοβουλίου).

Σε αυτή την περίπτωση πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές δεν θα πάρουν «νέο εισιτήριο» για τη Βουλή, δεν θα επανεκλεγούν, ενώ για τον σχηματισμό κυβέρνησης θα απαιτηθεί η συνεργασία ίσως και τριών κομμάτων.

Το μάξιμουμ των εδρών, δηλαδή το μπόνους των 50 εδρών, λαμβάνει το πρώτο κόμμα αν συγκεντρώσει το ποσοστό του 40%, κάτι που με τα σημερινά δεδομένα μοιάζει δύσκολο, αν όχι αδύνατον.