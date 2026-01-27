Το Μέγαρο Μαξίμου αναζητά 200 ψήφους ώστε οι αλλαγές για τους απόδημους να ισχύσουν το 2027 – Σε ποια κόμματα «ποντάρει»

Αισιόδοξη ότι η αλλαγή που προτείνει στον εκλογικό νόμο για επέκταση της επιστολικής ψήφου των αποδήμων και στις εθνικές εκλογές, και εκπροσώπηση τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα βρει θετική απήχηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι η κυβέρνηση.

Δεδομένου ότι στο παρελθόν κόμματα έχουν ταχθεί υπέρ μίας τέτοιας μεταρρύθμισης στον εκλογικό νόμο για τους απόδημους, το Μέγαρο Μαξίμου προσδοκά ότι θα πετύχει τη συνεννόηση ώστε το νομοθέτημα να συγκεντρώσει τις απαραίτητες, βάσει του Συντάγματος, 200 ψήφους, και να τεθεί σε ισχύ από τις ερχόμενες εθνικές εκλογές του 2027.

«Θεωρώ αυτονόητο ότι θα βρούμε τους 200 βουλευτές που επιτάσσει το Σύνταγμα προκειμένου να ψηφιστεί η σχετική διάταξη. Εξάλλου κατά καιρούς όλα τα κόμματα έχουν εκφραστεί θετικά, και σε εποχές που η δημοκρατία δοκιμάζεται με πολλούς τρόπους, η ενθάρρυνση της συμμετοχής στη δημόσια ζωή συνιστά μία αυτονόητη εθνική επιλογή, πέρα και πάνω από κομματικά “τείχη”» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Υπουργικό Συμβούλιο, καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμπαραταχθούν σε αυτή τη θεσμική αλλαγή, την οποία χαρακτήρισε «εθνική».

Οι πρώτες αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ

Στο κάλεσμα Μητσοτάκη πρώτο απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Καταρχάς «ναι», η θέση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία ωστόσο για να τοποθετηθεί επίσημα θα περιμένει να ακούσει πρώτα τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, ο οποίος συγκαλεί την Πέμπτη άτυπη διακομματική επιτροπή για το θέμα.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης τόσο της εκπροσώπησης, όσο και της συμμετοχής των Ελλήνων αποδήμων στα ελληνικά πολιτικά πράγματα, αλλά με τρόπο που θα εγγυάται τον σεβασμό στη λαϊκή ετυμηγορία και θα σέβεται το εκλογικό αποτέλεσμα» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Το σημείο – «κλειδί» για το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο εξαρτάται και η στάση του, είναι αν το ψηφοδέλτιο των αποδήμων θα είναι κοινό ή αν το κάθε κόμμα θα σχηματίζει το ψηφοδέλτιο της δικής του επιλογής.

Αντίστοιχα, και ο ΣΥΡΙΖΑ διεμήνυσε ότι θα τοποθετηθεί μετά την ενημέρωση από τον κ. Λιβάνιο, σημειώνοντας πάντως ότι «τίθενται σοβαρά συνταγματικά θέματα, πέραν των σοβαρών πολιτικών επιφυλάξεων».

Τα υπόλοιπα κόμματα, προσώρας απέφυγαν να πάρουν θέση ως προς το κάλεσμα του πρωθυπουργού.

Αναζητούνται… 44 «ναι»

Πάντως, για να υπερψηφιστεί η μεταρρύθμιση, πέραν των 156 ψήφων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. αναζητούνται ακόμη τουλάχιστον 44 ψήφοι από άλλα κόμματα.

Αν το σχέδιο νόμου δεν συγκεντρώσει τις απαραίτητες 200 ψήφους, τότε οι προβλέψεις του δεν θα ισχύσουν στις κάλπες του 2027 αλλά από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Οι αλλαγές στον εκλογικό νόμο

Εκτός ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες ότι θα επεκταθεί το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μια ειδική, αυτόνομη τριεδρική Περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού, όπου οι εκτός συνόρων εγγεγραμμένοι εκλογείς θα ψηφίζουν όποιον ή όποια επιθυμούν.

Πιο συγκεκριμένα, θα προβλέπεται ένα κοινό ψηφοδέλτιο απόδημου Ελληνισμού, στο οποίο όλοι οι Έλληνες της διασποράς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, από κάθε γωνιά του κόσμου, θα μπορούν να δώσουν την ψήφο τους σε όποιον υποψήφιο επιθυμούν. Για παράδειγμα ένας ομογενής από την Αυστραλία θα μπορεί να «σταυρώσει» έναν Έλληνα υποψήφιο στην Αμερική ή στην Ευρώπη κλπ.

«Με το νέο σύστημα, η εκπροσώπηση του απόδημου Ελληνισμού θα είναι πολύ πιο ουσιαστική» λένε κυβερνητικά στελέχη, εκτιμώντας ότι το νέο σύστημα, θα κινητοποιήσει τον Ελληνισμό της διασποράς.

«Η πρόταση, η οποία έρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ουσιαστικά πλήρης ισότητα, όπως προβλέπεται και από το Σύνταγμα… Να δοθεί η δυνατότητα οι Έλληνες οι οποίοι διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδος, να μπορούν όχι απλά να επιλέξουν το κόμμα της προτίμησής τους αλλά και συγκεκριμένο βουλευτή ως εκπρόσωπό τους» τόνισε ο πρωθυπουργός,

Επιπλέον, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται από τις 15 σήμερα στις 12 – όπως ίσχυε από το 1974 έως το 2019 – ενώ το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει κανονικά στο 3%.

Που «ποντάρει» το Μαξίμου

Το κυβερνητικό επιτελείο ευελπιστεί ότι ως προς την επέκταση του δικαιώματος επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, θα εξασφαλίσει τουλάχιστον τις θετικές ψήφους του ΠΑΣΟΚ, αρκετών ανεξάρτητων βουλευτών, και κυρίως αυτών που είναι κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη, και ίσως και του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, στελέχη της κυβέρνησης εκτιμούν ότι τα κόμματα θα δείξουν στους ομογενείς… ασυνέπεια ανάμεσα σε αυτά που έλεγαν και σε αυτά που θα πράξουν, σημειώνουν αρμόδιες πηγές.

«Γρίφος» είναι η στάση των κομμάτων, ιδιαίτερα των μικρότερων, σε σχέση με τη μείωση του συνολικού αριθμού των βουλευτών Επικρατείας, κατά τρεις έδρες.