Το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με πρωταγωνιστές τη Δούρου, τον Πολάκη και τον Παππά: «Επιστρέφουμε, προχωράμε»

Την εικόνα ενός κόμματος που όχι μόνο παραμένει όρθιο μετά την παρατεταμένη περίοδο εσωστρέφειας και αποχωρήσεων, αλλά επιχειρεί να περάσει σε φάση πολιτικής αντεπίθεσης, θέλει να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με τη νέα επικοινωνιακή του καμπάνια, το πρώτο σποτ της οποίας βρίσκεται ήδη στον αέρα.

Το μήνυμα του σποτ – και του κόμματος – συμπυκνώνεται σε δύο λέξεις. «Επιστρέφουμε, προχωράμε». Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί έτσι να απαντήσει ευθέως στη συζήτηση περί πολιτικής εξάντλησης του κόμματος, η οποία εντάθηκε μετά τις αναταράξεις της προηγούμενης περιόδου, τις αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις στελεχών και τη σημαντική αποδυνάμωση της εκλογικής του επιρροής.

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Εχει ενδιαφέρον ότι στο ίδιο το κόμμα δεν αποφεύγουν πλέον εντελώς την αυτοκριτική για όσα προηγήθηκαν. Στην καμπάνια γίνεται λόγος για «άστοχες επιλογές της προηγούμενης ηγεσίας» και «λανθασμένα μηνύματα από βουλευτές και στελέχη», τα οποία, όπως υποστηρίζει η Κουμουνδούρου, συνέβαλαν στη δημιουργία της εικόνας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί ακόμη και να μην είναι παρών στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Απέναντι σε αυτή την εικόνα, η νέα καμπάνια επιχειρεί να αντιπαραθέσει πρωτίστως το ανθρώπινο δυναμικό και την οργανωτική βάση του κόμματος. Η Κουμουνδούρου επικαλείται περισσότερα από 70.000 μέλη και υποστηρίζει ότι ψηφοφόροι και μέλη που είχαν απογοητευτεί, αποστασιοποιηθεί ή στραφεί προς άλλους πολιτικούς χώρους αρχίζουν να επιστρέφουν.

Δούρου, Πολάκης και Παππάς στην Κουμουνδούρου

Στο πρώτο βίντεο, διάρκειας 47 δευτερολέπτων, πρωταγωνιστούν τρία από τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη του κόμματος, η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς, οι οποίοι φτάνουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου.

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«Είμαστε εδώ, για την Αριστερά και τους ανθρώπους», «για το δίκιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών» και «επιστρέφουμε» είναι τα βασικά μηνύματα του σποτ.

Η επιλογή της εικόνας δεν είναι τυχαία. Τα τρία στελέχη μπαίνουν σε γραφεία που εμφανίζονται γεμάτα από μέλη και στελέχη του κόμματος, ακόμη και μέσα στον Αύγουστο. Με αυτόν τον τρόπο η καμπάνια επιχειρεί να απαντήσει, με όρους πολιτικού συμβολισμού, στην εικόνα της «άδειας Κουμουνδούρου» και στην εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε διαδικασία οργανωτικής αποσύνθεσης.

Το ίδιο το κόμμα κάνει λόγο για μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και εθελοντές που εργάζονται για την οργανωτική και επικοινωνιακή ανασυγκρότησή του, υποστηρίζοντας ότι ανάλογη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη και στις οργανώσεις της περιφέρειας.

Δεν θα μείνει σε ένα σποτ

Το βίντεο αποτελεί μόνο την πρώτη πράξη ενός πολύ μεγαλύτερου επικοινωνιακού σχεδιασμού. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, θα ακολουθήσουν δεκάδες σποτ, στα οποία δεν θα εμφανίζονται μόνο κεντρικά στελέχη αλλά και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο σχεδιασμός έχει διπλό στόχο. Από τη μία, να επιχειρήσει την επανασύνδεση με ένα πολιτικό ακροατήριο που τα τελευταία χρόνια απομακρύνθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και, από την άλλη, να μεταφέρει σταδιακά τη δημόσια συζήτηση από τα εσωκομματικά προβλήματα στις πολιτικές προτάσεις και στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της ΝΔ.

Στην πραγματικότητα, πίσω από την επικοινωνιακή καμπάνια βρίσκεται ένα δυσκολότερο πολιτικό στοίχημα. Κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα της «επιστροφής» σε πραγματική κοινωνική και εκλογική επανασυσπείρωση. Η ίδια η Κουμουνδούρου περιγράφει άλλωστε το πρώτο σποτ ως κάλεσμα «ενεργοποίησης και εκλογικής προετοιμασίας».

Παράλληλα επαναφέρει στο προσκήνιο τον στόχο της ευρύτερης συσπείρωσης της Αριστεράς και της διαμόρφωσης προϋποθέσεων για προοδευτική κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές. Πρόκειται για πεδίο στο οποίο οι προθέσεις θα χρειαστεί να δοκιμαστούν στην πράξη, καθώς οι ανακατατάξεις και οι διασπάσεις των τελευταίων χρόνων έχουν αφήσει βαθιά ίχνη στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Για την Κουμουνδούρου, πάντως, το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει στην έναρξη αυτής της νέας προσπάθειας είναι ότι η περίοδος της άμυνας τελείωσε. «47 δευτερόλεπτα είναι μόνο η αρχή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και, επιστρατεύοντας τη γλώσσα της ίδιας της καμπάνιας, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει πλέον ότι «πατάει play».