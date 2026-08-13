ΕΛΑΣ: Το Μαξίμου ξαναστήνει το αντι-Τσίπρα μέτωπο

Σε μετωπική πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση εξελίσσεται η συζήτηση που άνοιξε μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) να καταγγέλλει συντονισμένη επιχείρηση απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού και να κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου ότι επενδύει στην πόλωση προκειμένου να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση από τα προβλήματα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής.

Σύμφωνα με την αποτίμηση που γίνεται στο εσωτερικό της ΕΛ.Α.Σ., η ένταση και κυρίως το περιεχόμενο των κυβερνητικών αντιδράσεων στη συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα κάθε άλλο παρά θεωρούνται τυχαία. Αντιθέτως, εκλαμβάνονται ως ένδειξη της δυσκολίας της ΝΔ να απαντήσει επί της ουσίας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση και στα αποτελέσματα της πολιτικής της.

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Πηγές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μιλούν χαρακτηριστικά για «μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα», υποστηρίζοντας ότι οι «βαρύτατοι χαρακτηρισμοί», η «εμπάθεια» και, όπως σημειώνουν, εκφράσεις που φτάνουν «πολλές φορές στα όρια της χυδαιότητας» αποκαλύπτουν μια πολιτική επιλογή, να επιστρέψει η αντιπαράθεση στο χθες, αντί να διεξαχθεί πάνω στο σήμερα.

«Παραποιούν το χθες για να ωραιοποιήσουν το σήμερα»

Στην ΕΛ.Α.Σ. θεωρούν ότι πίσω από την επαναφορά της σύγκρουσης γύρω από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποφύγει μια συνολική αποτίμηση της δικής της θητείας. Κάνουν, μάλιστα, λόγο για «συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χθες για να ωραιοποιήσουν το σήμερα».

Η συγκεκριμένη φράση συμπυκνώνει και την πολιτική γραμμή που φαίνεται ότι επιλέγει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απέναντι στις επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν προτίθεται να εγκλωβιστεί σε έναν διαρκή πόλεμο αναδρομικών απολογισμών, αλλά θα επιχειρήσει να επαναφέρει στο επίκεντρο τη σημερινή κατάσταση της κοινωνίας και την κυβερνητική ευθύνη γι’ αυτήν.

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«Το μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξή του στο in.gr, οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί, η εμπάθεια, πολλές φορές στα όρια της χυδαιότητας, καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χτες για να ωραιοποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της Ν.Δ. και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματά της», αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της ΕΛ.Α.Σ.

Πέντε ονόματα στο κάδρο

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι στην άτυπη ενημέρωση κατονομάζονται συγκεκριμένα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη. Γιώργος Φλωρίδης, Άκης Σκέρτσος, Παύλος Μαρινάκης, Νίκος Ρωμανός και Αλεξάνδρα Σδούκου μπαίνουν στο ίδιο πολιτικό κάδρο, με την ΕΛ.Α.Σ. να περιγράφει τις δημόσιες παρεμβάσεις τους ως «αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας».

Η επιλογή να απαριθμηθούν τα πρόσωπα δεν είναι χωρίς πολιτική σημασία. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν αντιμετωπίζει τις τοποθετήσεις τους ως μεμονωμένες αντιδράσεις διαφορετικών στελεχών, αλλά τις εντάσσει σε μια ενιαία στρατηγική, την ευθύνη για την οποία αποδίδει ευθέως στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας – Φλωρίδης, Σκέρτσος, Μαρινάκης, Ρωμανός, Σδούκου – δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική, για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, για τα οποία έχει όλη την ευθύνη», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Δεν θέλουν «πόλεμο τοξικότητας»

Την ίδια στιγμή, η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να χαράξει διαχωριστική γραμμή απέναντι σε μια αντιπαράθεση που θα περιοριζόταν στην ανταλλαγή προσωπικών χαρακτηρισμών. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει την κυβέρνηση σε αυτό το πεδίο, αλλά να επιμείνει σε μια ατζέντα με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο.

Η αιχμή, πάντως, δεν περιορίζεται στη ΝΔ. Στην άτυπη ενημέρωση υπάρχει σαφής αναφορά και σε εκείνους που, κατά την ΕΛ.Α.Σ., «επιλέγουν να τους σιγοντάρουν παίζοντας εξ αντικειμένου το παιχνίδι τους». Χωρίς να κατονομάζονται πρόσωπα ή πολιτικοί χώροι, η διατύπωση δείχνει ότι η κριτική αφορά και δυνάμεις πέραν της κυβέρνησης, οι οποίες θεωρείται ότι συμβάλλουν στην αναπαραγωγή μιας αντιπαράθεσης επικεντρωμένης στα πρόσωπα και στο παρελθόν.

«Μόνοι τους, αυτοί και όσοι επιλέγουν να τους σιγοντάρουν παίζοντας εξ αντικειμένου το παιχνίδι τους, θα σέρνουν τον χώρο της τοξικότητας και της εμπάθειας», είναι το μήνυμα που στέλνεται.

Το βλέμμα στην κοινωνική ατζέντα

Πίσω από τη σκληρή απάντηση διακρίνεται, ωστόσο, και η προσπάθεια της νεοσύστατης πολιτικής δύναμης να προσδιορίσει το δικό της στίγμα. Η ΕΛ.Α.Σ. εμφανίζεται αποφασισμένη να μην οικοδομήσει την παρουσία της αποκλειστικά πάνω στην αντιπαράθεση με τη Ν.Δ. ή στην υπεράσπιση της κυβερνητικής περιόδου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά να διεκδικήσει χώρο μέσα από την ανάδειξη των σημερινών κοινωνικών προβλημάτων και την παρουσίαση πολιτικών προτάσεων.

«Η ΕΛ.Α.Σ. είναι αποφασισμένη να μιλάει για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και να δείχνει τον δρόμο της πολιτικής τους υπέρβασης για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο», καταλήγουν πηγές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Το πολιτικό στοίχημα για την ΕΛ.Α.Σ. είναι πλέον αυτή η διακήρυξη να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Να μεταφέρει δηλαδή την αντιπαράθεση από το πεδίο των προσωπικών συγκρούσεων και της διαρκούς αναμέτρησης για το παρελθόν σε εκείνο των κοινωνικών προβλημάτων, των κυβερνητικών πεπραγμένων και, κυρίως, των εναλλακτικών προτάσεων για την επόμενη ημέρα.