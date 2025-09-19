Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει διμέτωπη επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Τον κόσμο του κέντρου επιχειρεί να περιχαρακώσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist εμφανίστηκε να απευθύνεται σε αυτούς τους ψηφοφόρους.

«Ο κόσμος του κέντρου θέλει μετριοπάθεια, ανάπτυξη, διαφάνεια, ισχυρούς θεσμούς, λύσεις για τη μεσαία τάξη, μεταρρυθμίσεις. Αυτά που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και που έχει υπονομεύσει με την πολιτική της η Νέα Δημοκρατία» δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου προς την ΝΔ .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πραγματικότητα τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη θα επιχειρήσουν μία διμέτωπη επίθεση τόσο προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την συνέντευξη του πρωθυπουργού εστίαζαν στην τοποθέτηση του για την φορολογία, όπου ανέφερε ότι δεν του αρέσει να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στη φορολογία.

Ωστόσο τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης θύμιζαν τους φόρους που θέσπισε η κυβέρνηση για την τεκμαρτή φορολόγηση επιβαρύνοντας κυρίως επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Εστίασαν επίσης στην εξαίρεση όσων δηλώνουν έως 10.000 ευρώ από τις φοροελαφρύνσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα έκαναν λόγο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας για αλαζονεία και ασυδοσία. Μάλιστα έλεγαν ότι όσο περισσότερο συνδέεται με αλαζονικές συμπεριφορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο περισσότερο αποδυναμώνεται.

Από την άλλη επισημαίνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είναι πολύ μακριά από αυτό τον χώρο, αφού σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς τους ψηφοφόρους στηρίχτηκε το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο.

Επισημαίνουν μάλιστα ότι οι πολίτες αυτοί είναι ιδιαίτερα δύσπιστοι απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό τον οποίο τον έχουν συνδέσει με τις δύσκολες μέρες του 2015.

Δίνουν μάλιστα ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία της δημοσκόπησης της Pulse όπου εκεί ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε να προηγείται με ποσοστό 28% απέναντι στο 19% του Νίκου Ανδρουλάκη στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.

Στα στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά το κέντρο τα πράγματα ωστόσο είναι διαφορετικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει την προτίμηση του 28% έναντι 12% του Αλέξη Τσίπρα. Όταν το ερώτημα τίθεται μεταξύ των σημερινών πολιτικών αρχηγών ο Νίκος Ανδρουλάκης παίρνει 31% στους κεντρώους ψηφοφόρους και ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12%.

Με βάση αυτά τα στοιχεία τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επιθυμούν να μην περιχαρακώσουν το ακραιφνώς κεντρώο ακροατήριο προκειμένου ο Αλέξης Τσίπρας να μείνει μόνο στην κεντροαριστερά.