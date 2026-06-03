Το ΠΑΣΟΚ «καίει» τα σενάρια για σύμπραξη με τον Στέφανο Κασσελάκη ως αντίπραξη στον Αλέξη Τσίπρα

Με γέλια μέχρι δακρύων διαψεύδουν στο ΠΑΣΟΚ την πληροφορία που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου περί …μεταγραφής αεροδρομίου του Στέφανου Κασσελάκη, προέδρου κόμματος κατά τα άλλα, στην Χαριλαου Τρικούπη.

Όλα ξεκίνησαν από το σκεπτικό ότι ο Στέφανος Κασσελάκης θα αποτελούσε τον καλύτερο… «ελεύθερο σκοπευτή» απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, που με την «ολική επαναφορά» του, προκάλεσε πανικό στο ΠΑΣΟΚ.

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Από την άλλη, στη Χαριλάου Τρικούπη θυμούνται καλά ότι περιέγραφαν τον πρόεδρο του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», όταν ακόμα ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περίπου ως «κλόουν» της πολιτικής και άρα αντιλαμβάνονται ότι μία τέτοια μεταγραφή δε θα συνιστούσε διεύρυνση, αλλά θα καθιστούσε το κόμμα … «τσίρκο».

Εκτός πια, και αν όλα αυτά ίσχυαν… last year, και έχει κυλήσει τόσο πολύ νερό στο αυλάκι που επιτρέπει και τόσο αιρετικές συμφωνίες.