Το ΠΑΣΟΚ κάνει «ποδαρικό» με προτάσεις για την ενέργεια και το βλέμμα στραμμένο στους αγρότες

Την ατζέντα της ενέργειας ανοίγει από σήμερα, 7 Ιανουαρίου, το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας πολυμέτωπη επίθεση. Για του λόγου το αληθές, ξεκινά πολυήμερη διαδικτυακή καμπάνια με τις θέσεις του κόμματος, αλλά και δημοσίευση άρθρων των στελεχών του με αυτές στα ΜΜΕ.

«Ποδαρικό» σήμερα Τετάρτη, με αφορμή και το αγροτικό, που δε λέει να κοπάσει, κάνουν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για 7 λεπτά την κιλοβατώρα, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ενεργειακές κοινότητες. Πρόκειται εξάλλου για γνωστές προτάσεις που έχει πολλάκις καταθέσει, αρχής γενομένης από το διάστημα μετά το παναγροτικό συνέδριο που διοργάνωσε στη Θεσσαλία προ μηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, μιλώντας για το αγροτικό ρεύμα, το ΠΑΣΟΚ θα πει «όχι» σε μία ακόμα προσχηματική στήριξη εκ μέρους της κυβέρνησης, ζητώντας πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη. Σε αυτό το πλαίσιο θα ζητήσει:

– 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με καθαρούς όρους για όλους τους αγρότες

– 5 χρόνια σταθερότητα χωρίς αστερίσκους

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Μείωση παγίου και 120 δόσεις, με 20% έκπτωση για τους συνεπείς στις πληρωμές τους επαγγελματίες.

Επαναφέροντας την πρότασή τους για ενεργειακή αυτονομία αγροτών και κτηνοτρόφων, στο ΠΑΣΟΚ ζητούν να μπορούν να παράγουν μόνοι τους την ενέργεια που χρειάζονται μέσω φωτοβολταϊκών, με ενεργειακές κοινότητες και δυνατότητα αποθήκευσης, με προτεραιότητα στο δίκτυο, χωρίς αποκλεισμούς και δυνατότητα πώλησης στο δίκτυο τυχόν περισσευούμενης ενέργειας που παρήγαγαν. Στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν βαθιά ότι η ενέργεια είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα. Για αυτό και θα επανακαταθέσουν την πρότασή τους για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, κάτι που λένε εδώ και μήνες, ενώ παραμένει βασικό αίτημα των αγροτών που συμπληρώνουν πλέον 40 μέρες στα μπλόκα.

Με τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, δε, να μπαίνουν σήμερα στον «χορό» των κινητοποιήσεων και μάλιστα επ’ αόριστον, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί σήμερα στις 12.30 μμ με σωματεία πωλητών λαϊκών αγορών στη Βουλή, προκειμένου να συζητήσουν δια ζώσης τα δικά τους ξεχωριστά προβλήματα, που εν πολλοίς συνδέονται με εκείνα των αγροτών.

Για την Πέμπτη, στο ΠΑΣΟΚ προγραμματίζουν να ακολουθήσει η πρόταση του κόμματος για τα νοικοκυριά, ήτοι για τα οικιακά τιμολόγια, αλλά και εν γένει για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρουσιαστεί η συνολική πολιτική του κόμματος για την δίκαιη πράσινη μετάβαση, ενώ η κορύφωση της καμπάνιας θα γίνει την Κυριακή, οπότε και προγραμματίζεται να διεξαχθεί η συνδιάσκεψη της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, περιοχή που επλήγη από την κυβερνητική επιλογή της βίαιης απολιγνιτοποίησης. Από την Παρασκευή εξάλλου, θα έχει ξεκινήσει η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία, με σταθμούς σε αυτήν την Καστοριά, την Φλώρινα, την Πτολεμαΐδα, την Κοζάνη και το Βελβεντό.