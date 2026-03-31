Το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση: Τέλος τα σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ

Ενδεικτική της «επόμενης μέρας» του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ήταν η χθεσινή, με τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά, να δίνει τον τόνο του επόμενου διαστήματος, τον Χάρη Δούκα να εμφανίζεται ικανοποιημένος από τις τριήμερες εργασίες και την Χαριλάου Τρικούπη να νιώθει νικήτρια στην πρώτη μάχη με την ΝΔ.

Να φύγει από το αρνητικό «όχι στη συνεργασία με τη ΝΔ», επιχείρησε ήδη από την πρώτη του συνέντευξη μετά το Συνέδριο στο Τάε Κβο Ντο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, που αντιστρέφοντας το …συμπέρασμα των τριήμερων εργασιών, υποστήριξε ότι «το Συνέδριό μας είπε ένα πολύ μεγάλο ‘ναι’ στην πολιτική αλλαγή, στη νέα πορεία, στην ενότητα και στο καθαρό στίγμα».

Μιλώντας στην ΕΡΤnews, πρόσθεσε ότι «η χώρα πρέπει να βγει από την παρακμή και τη μιζέρια που την έχει βυθίσει η Νέα Δημοκρατία», ενώ έθεσε το δίλημμα των εκλογών ως εξής : «Ή παραμένει η κυβέρνηση της ΝΔ που έχουμε νιώσει στο πετσί μας τα αποτελέσματα αυτής, ή γίνεται πράξη η πολιτική αλλαγή με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι «η μόνη ψήφος, η οποία διώχνει τη ΝΔ και φέρνει ένα άλλο πολιτικό ήθος και ένα νέο σχέδιο, είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ», έθεσε τους πολίτες προ των ευθυνών τους. «Οι πολίτες έχουν μεγάλη ευθύνη ώστε να μην έρθει και τρίτη θητεία Μητσοτάκη», είπε. Δε δίστασε μάλιστα να πάει ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας εκλογές. «Από εμάς το αίτημα των εκλογών είναι πάνω στο τραπέζι», είπε, «όσο μένει αυτή η κυβέρνηση κάνει ζημιά στην χώρα».

«Κάποιοι μας θεωρούσαν συμπλήρωμα και αυτό από χθες (σ.σ. προχθές) τελείωσε», δήλωσε μιλώντας στον Σκάι ο Χάρης Δούκας, εις εκ των νικητών του συνεδρίου, δεδομένου ότι πέτυχε την σαφή διατύπωση περί μη συνεργασίας με τη ΝΔ την επομένη των εκλογών, στην πολιτική απόφαση του ανώτατου οργάνου. Αναφερόμενος ειδικά σε αυτήν, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι «έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα», κάνοντας λόγο για μια νέα συνθήκη που δημιουργείται από αυτή την προσέγγιση. «Πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα ‘ναι’ στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Να πούμε γιατί είμαστε διαφορετικοί, να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να δείξουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει μια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή», είπε, μετατρέποντας και εκείνος το αρνητικό σύνθημα σε θετική προοπτική για τον χώρο και δηλώνοντας και εκείνος πως το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για εκλογές. «Ακούω τον Πρωθυπουργό που λέει δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά είμαστε σε μια συνθήκη απόλυτης αβεβαιότητας. Οπότε οφείλουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι», είπε.

Στο μεταξύ, τα όσα ανέφερε στο μπρίφινγκ ο Παύλος Μαρινάκης, περιγράφοντας ως νικητή του Συνεδρίου τον Χάρη Δούκα και αποδίδοντάς του τη ρήση ‘καλύτερα ακυβερνησία παρά οποιαδήποτε συγκυβέρνηση’, ή θυμίζοντας ότι η ΝΔ δεν έχει στείλει ‘πρόσκληση συγκυβέρνησης’ στο ΠΑΣΟΚ και καλώντας το να απαντήσει με ποιους θα κυβερνήσει, έσπευσε να σχολιάσει το ΠΑΣΟΚ, συμπεραίνοντας πως «κάτι πολύ καλό» έγινε στο συνέδριό του. Θέτοντας ακόμα πιο σαφές το δίλημμα των εκλογών, στην Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν πως «ή παραμένει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που επί των ημερών της οι πολίτες έφτασαν να έχουν την τελευταία στην Ευρώπη αγοραστική δύναμη, που μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης η οικονομία θα μπει στην κατάψυξη, που ‘διέπρεψε’ στην παραγωγή διαφθοράς, σκανδάλων και παρακρατικών πρακτικών , ή θα γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή που φέρνει ένα άλλο ήθος διακυβέρνησης και ένα νέο σχέδιο για τη χώρα με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ».

Όσο για τη διαβεβαίωση Μαρινάκη ότι η ΝΔ δε θα συνεργαστεί με την ακροδεξιά, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ ήρθε ‘πληρωμένη’. «Με ένα μέρος της ακροδεξιάς κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα, ενώ στις δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης σας προσφέρει σωσίβιο και το υπόλοιπο μέρος της ακροδεξιάς», είπαν οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη, φέρνοντας ως παράδειγμα τη συνεργασία της κυβερνητικής παράταξης με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου για να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ εν μέσω σκανδάλου των υποκλοπών…