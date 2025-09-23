Το ΠΑΣΟΚ στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: Αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα να ζητήσει εκταφή

Διμέτωπη επίθεση εναντίον της κυβέρνησης κάνει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την στάση της ΝΔ στην εξεταστική Επιτροπή και τη μη κλήτευση μαρτύρων, αλλά και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που έχασε τον γιό του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Χθες (22.9.2025) αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ αποτελούμενη από τον Γραμματέα της Κ.Ο. Δημήτρη Μπιάγκη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του κόμματος Δημήτρη Μάντζο και τη βουλευτή και μέλος των επιτροπών για τα Τέμπη Μιλένα Αποστολάκη συνάντησε έξω από τη Βουλή τον Πάνο Ρούτσι όπου και παραμένει εδώ και ημέρες κάνοντας απεργία πείνας μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα του. «Πρόκειται για αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να εγκύψουν», ήταν το μήνυμα της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ.

Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε χθες με σφοδρότητα εναντίον της κυβέρνησης λέγοντας ότι: «Η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας μεθόδευσε και πάλι μια διαδικασία – παρωδία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της συγκάλυψης που έχει αποφασίσει.

Από τον κατάλογο των μαρτύρων απουσιάζουν οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς, όλοι εκείνοι δηλαδή που σε αγαστή συνεργασία με στελέχη του Οργανισμού και την πολιτική κάλυψη των δύο υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας διασπάθισαν εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων.

Ήταν τέτοια η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που στις κλήσεις μαρτύρων συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέτοιες μεθοδεύσεις ειναι κυρίως ενδεικτικές της αντίληψης της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, που αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως εργαλείο απαξίωσης και προσβολής των θεσμών και των διαδικασιών της Βουλής».

Σήμερα πάντως αναμένεται η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ να φέρει τροπολογία για τους servicers, τα funds και το ελβετικό φράγκο στην Βουλή, καθώς στην Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα προβλήματα αυτά δεν έπαψαν ποτέ να απασχολούν τους πολίτες.

Η τροπολογία αυτή θα παρουσιαστεί την Τρίτη από την Μιλένα Αποστολάκη και τον Δημήτρη Σπυράκο γραμματέα του τομέα ιδιωτικού χρέους. Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι να δοθεί το μήνυμα στους πολίτες ότι αδιέξοδα με την παρούσα κυβέρνηση, βρίσκουν λύσεις από το ΠΑΣΟΚ.

Μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσουν και συνεντεύξεις τύπου σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να εξηγηθεί και να επικοινωνηθεί στις τοπικές κοινωνίες το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.