Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει το «σκληρό ροκ» κατά της κυβέρνησης για τους αγρότες

Νέος «πόλεμος» ξέσπασε χθες μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Αφορμή, το πλαίσιο διαλόγου στο οποίο καλεί τους αγρότες το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ τα μπλόκα συμπληρώνουν πλέον έναν μήνα και οι αγρότες δε δίστασαν να περάσουν εκεί τα Χριστούγεννα. Ήδη, δε, διαφαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι αν χρειαστεί να κάνουν το ίδιο και την Πρωτοχρονιά.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κάλεσε με δήλωσή του την κυβέρνηση να αποδείξει ότι επιθυμεί τον διάλογο με τους αγρότες στην πράξη, ήτοι να προχωρήσει σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κρίση. Την κάλεσε ακόμα, να διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον διαλόγου με το αγροτικό κίνημα και να καταδικάσει τις εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της ΝΔ κατά των αγροτών.

Από αυτή την …παρότρυνση «πιάστηκε» η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, για να απαντήσει στον κ. Τσουκαλά ότι εφηύρε στην πραγματικότητα, κάτι, για να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση.

«Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Τσουκαλάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γίνεται λόγος για “μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου”», είπε, καλώντας τον ομόλογό της του ΠΑΣΟΚ να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν αναφέρεται σε αναστολή όλων των ερευνών», είπε, προκαλώντας νέα, οργισμένη αντίδραση του Κώστα Τσουκαλά.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η πιο αδίστακτη που γνώρισε ο τόπος, δεν έχει όρια στην προπαγάνδα, στο ψέμα και τη διαστρέβλωση», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους και καταλογίζοντας θράσος στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο όμως, δεν μπορεί παρά να έχει και αυτό τα όριά του.

«Πάει πολύ να κάνει φθηνή σπέκουλα και να προσπαθεί να χρεώσει δήθεν προθέσεις για αναστολή ερευνών σε άλλους, η εκπρόσωπος του κόμματος που εξέθρεψε το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθυστέρησε τους ελέγχους, εμπόδισε τη δικαιοσύνη και ενθάρρυνε την ανομία όσο καμία άλλη στην πρόσφατη ιστορία της χώρας», είπε και δε θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, αφού στο ΠΑΣΟΚ έχουν κάνει “σημαία” τους τη διαφάνεια και λόγω σύγκρουσης με την κυβέρνηση τη διαφθορά που της χρεώνουν οριζόντια σχεδόν σε μία σειρά από τις υποθέσεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα επί εξαετίας της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο κ. Τσουκαλάς ωστόσο απάντησε και επί της ουσίας στην ομόλογό του της ΝΔ, εξηγώντας ότι «ασφαλές περιβάλλον είναι οι δικλίδες για να μην χρεοκοπήσουν οι έντιμοι αγρότες, που εξαπάτησε αυτή η κυβέρνηση για να μοιράζει επιδοτήσεις στους “φραπέδες”» και αφήνοντας νέες αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά την χώρα η ΝΔ.

Στο ΠΑΣΟΚ εξάλλου, εκτιμούν ότι είναι ανάγκη να προστατευθούν με κάποιον τρόπο όσοι βλέπουν τα δάνειά τους να καταγγέλλονται και να μπαίνουν στον Τειρεσία, «επειδή η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί (σ.σ. η Αλεξάνδρα Σδούκου), καθυστέρησε τις πληρωμές στα χρονοδιαγράμματα που η ίδια όρισε», όπως λένε, παρατηρώντας πως όσοι παρακολουθούν τις συνέπειες στον πρωτογενή τομέα από το ‘γαλάζιο φαγοπότι’ που έλαβε χώρα την τελευταία πενταετία, είναι …σοκαρισμένοι.