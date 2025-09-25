Πολιτική

Το ΠΑΣΟΚ ζητά τον Γιώργο Μυλωνάκη να καταθέσει στην επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ – Απορρίφθηκε το αίτημα

«Έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν στην επιστολή τους προς τον πρόεδρο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
Ο Γιώργος Μυλωνάκης
Ο Γιώργος Μυλωνάκης στη Βουλή / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Την κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά το ΠΑΣΟΚ. Αίτημα που τελικά απορρίφθηκε από την πλειοψηφία.

Με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της επιτροπής οι τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιος Μουλκιώτης, Ανδρέας Πουλάς) ζητούν την κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη, καθώς όπως τονίζουν «έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων στις 22-9-2025, ο κ. Γεώργιος Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης», αναφέρεται στην επιστολή.

Και επισημαίνεται: «Κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στις 24-9-2025, ο εξεταζόμενος μάρτυρας κ. Νικόλαος Σαλάτας αποκάλυψε ότι ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης διαθέτει κρίσιμη γνώση αλλά και ενεργό συμμετοχή σε πράξεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διερεύνηση σκάνδαλο. Ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται πλέον η άρνησή σας να κλητευθεί ως μάρτυρας. Παρακαλούμε, λοιπόν, για την άμεση κλήση του προκειμένου να εξετασθεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής».

Για έωλη πρόταση με «fake news» έκανε λόγο ο κ. Λαζαρίδης: «Καταθέτω στην επιτροπή μας τα πρακτικά της απαντήσεως που έδωσε ο κ. Μυλωνάκης, όπου, αυτό το ψευδέστατο και συκοφαντικό, ταυτόχρονα και άθλιο, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν προκύπτει: Ο κ. Μυλωνάκης δεν έχει υπηρεσιακό σημείωμα που συνδεέεται με τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης», είπε ο κ. Λαζαρίδης και τόνισε: «Φτάνει με τα fake news και με μία λογική και πολιτική Ζωής Κωνσταντοπούλου».

Αδιανόητη χαρακτήρισε η κ. Αποστολάκη την «απαγόρευση της κλήτευσης», ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης συμφώνησε με την κλήτευση Μυλωνάκη και ενδεχομένως κατ’ αντιπαράσταση με τον κ. Σαλάτα.

