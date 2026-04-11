Το πασχαλινό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη: Να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας – Η πατρίδα χρειάζεται επανεκκίνηση

Στο μήνυμά του για το Πάσχα, ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε στο βαθύτερο νόημα των ημερών, τονίζοντας πως συμβολίζουν τη μετάβαση από την απογοήτευση και την αδικία σε έναν κόσμο με περισσότερη ελευθερία και δικαιοσύνη. Όπως ανέφερε, το Πάσχα αποτελεί μια ευκαιρία για σκέψη αλλά και αλλαγή πορείας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή το Πάσχα, αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, επισημαίνοντας την ανάγκη η ανθρωπότητα να αφήσει πίσω της τους πολέμους και να στραφεί στην ειρήνη, μέσα από τον διάλογο και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι και η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα αρχή, με λιγότερες ανισότητες και περισσότερη διαφάνεια και αξιοκρατία. Όπως είπε, με ενότητα και ένα ξεκάθαρο σχέδιο, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μια κοινωνία με περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες προοπτικές για όλους.

Αναλυτικά το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη

«Οι Άγιες Μέρες του Πάσχα εκπέμπουν ένα πανανθρώπινο μήνυμα: τη μετάβαση από την απογοήτευση και την αδικία σε έναν κόσμο ελευθερίας και δικαιοσύνης.

Φέτος, καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση.

Πρώτα απ’ όλα, ως ανθρωπότητα, από τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στην πολυπόθητη ειρήνη, μέσα από τον διάλογο και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Αλλά και ως χώρα, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις βαθιές ανισότητες και το αδύναμο κοινωνικό κράτος και να εγγυηθούμε μια δίκαιη κοινωνία.

Και, ως λαός, καλούμαστε για το κρίσιμο πέρασμα από τη γενικευμένη θεσμική και αξιακή παρακμή σε μια νέα εποχή διαφάνειας, αξιοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλο το σκοτάδι της διαφθοράς, των σκανδάλων και της απαξίωσης των θεσμών.

Χρειάζεται επανεκκίνηση.

Όλοι μαζί, με συγκροτημένο προοδευτικό σχέδιο και το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές — μια Ελλάδα για όλους.

Εύχομαι από καρδιάς υγεία και αγάπη σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, με την πίστη ότι ενωμένοι και με τις αξίες μας, θα πετύχουμε τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας.

Χρόνια Πολλά».