Το plan b της κυβέρνησης για τους αγρότες με πρόστιμα – Σκέψεις για απάντηση με συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Οι αγρότες δεν λένε να υποχωρήσουν και αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους στην πανελλαδική διάσκεψη το προσεχές Σάββατο (31.01.2026) με την κυβέρνηση να εξετάζει πλέον και την περίπτωση ενός plan b.

Αν οι αγρότες συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις κρατώντας κλειστούς τους δρόμους, η κυβέρνηση δεν αποκλείεται να περάσει στο επόμενο βήμα θεσπίζοντας πρόστιμο σε όσους οδηγούς τρακτέρ παρακωλύουν τις συγκοινωνίες, ή εμποδίζουν τη διέλευση των φορτηγών από τα τελωνεία. Οι πληροφορίες από την άλλη αναφέρουν ότι οι αγρότες κινούνται προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και δεν αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο ενός συλλαλητηρίου στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην πλατεία Συντάγματος.

Το plan b της κυβέρνησης θα εφαρμοστεί αν οι κινητοποιήσεις συνεχιστούν και μετά τις γιορτές. Τα κυβερνητικά στελέχη που οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση, τη χαρακτηρίζουν «μονόδρομο», απέναντι στη σκληρή γραμμή που κρατάνε οι αγρότες.

Την ίδια ώρα εξετάζονται κι άλλες επιλογές, διότι το Μαξίμου έχει καταλήξει στο ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να επικρατούν, δηλαδή, οι ακραίες φωνές στα μπλόκα, εμποδίζοντας αυτούς που επιδιώκουν τον διάλογο.

Χρυσοχοΐδης: Παράνομες οι πράξεις τους

Το ενδεχόμενο της επιβολής προστίμων στους αγρότες άφησε ανοιχτό και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτης Μιχάλης Χρυσοχοϊδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (30.12.2025).

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για «παράνομες πράξεις» από τους αγρότες με την κατάληψη των δρόμων και συμπλήρωσε «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο».

«Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βιάς για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις, ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα» ήταν τα λόγια του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Στάθηκε και στους ταξιδιώτες, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες έχουν υποστεί μια τεράστια ταλαιπωρία… «Πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για όσους ταξιδεύουν» και έδωσε την απάντησή του σε όσους υποστηρίζουν ότι η Τροχαία βασανίζει τους πολίτες. «Ο καθένας πρέπει σε αυτή τη χώρα να κάνει καλά τη δουλειά του. Η Τροχαία πρέπει να διασφαλίσει ότι ο πολίτης θα πάει με ασφάλεια στον προορισμό του. Δεν είμαστε όλοι τροχονόμοι, να αφήσουμε την τροχαία να κάνει τη δουλειά της. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα σε τόσο στενούς δρόμους με χιλιάδες αυτοκίνητα δεν έχουμε ατύχημα, είναι επίτευγμα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «από την πρώτη ημέρα των μπλόκων υπάρχουν αξιωματικοί που μιλούν με τους αγρότες, Πολλές φορές βρίσκεται λύση, ορισμένες φορές όπως στο Κάστρο και το Μαρτίνο την Κυριακή δεν βρίσκεται συνεννόηση γιατί οι αγρότες δεν άνοιξαν τον δρόμο. Οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν τόσο ακραίες ενέργειες, όπως στο Κάστρο, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς χιλιάδες ανθρώπους, αυτό δεν είναι άσκηση δικαιώματος».

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την άρνηση των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο λέγοντας ότι… «είναι παράλογο ότι δεν έρχονται να συζητήσουν οι αγρότες, γι’ αυτό δεν βγήκαν στον δρόμο;».