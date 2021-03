Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχει την προσεχή Πέμπτη, 25.03.2021, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο κ. Μπάιντεν θα καλέσει τον κ. Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, στην οποία θα συμμετάσχει με παρέμβαση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα.

Η τηλεφωνική αυτή επαφή του πρωθυπουργού με τον αμερικανό Πρόεδρο «κρύβει» ένα διπλό «μήνυμα»: Αφενός θα γίνει ανήμερα την 25η Μαρτίου, μια μέρα γιορτής για την χώρα μας. Αφετέρου θα πρόκειται για την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών -αποκλειστικά σε διμερές επίπεδο- από την ημέρα που ο Μπάιντεν διαδέχθηκε τον Τραμπ, την ώρα μάλιστα που αντίστοιχη επικοινωνία του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει γίνει ακόμη…

Όπως προαναφέραμε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη, καθώς και οι δύο πλευρές προσπαθούν να ανανεώσουν τους δεσμούς τους, έπειτα από τέσσερα δύσκολα χρόνια, επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες είδαν με κατάπληξη τον Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και την πυρηνική συμφωνία (JPCOA) με το Ιράν, να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα και να αποκηρύττει διεθνείς οργανισμούς τους οποίους στήριζε για δεκαετίες η Ουάσινγκτον.

«Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον @POTUS στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτήν την εβδομάδα», έγραψε στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ, που προεδρεύει των συνόδων κορυφής. «Προσκάλεσα τον πρόεδρο των ΗΠΑ να συμμετάσχει στη συνάντησή μας ώστε να μοιραστεί τις απόψεις του για τη μελλοντική συνεργασία μας. Ώρα να οικοδομήσουμε ξανά τη διατλαντική συμμαχία μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting.



I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.



Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb