Πολιτική

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον δήμαρχο του Άη Στράτη για τη μάχη του με τον καρκίνο

Μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας από τον Κωνσταντίνο Σινάνη
Κωνσταντίνος Σινάνης
Ο Κωνσταντίνος Σίνανης

Σε μια σπάνιας δύναμης εξομολόγηση, ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που δίνει με σπάνια μορφή καρκίνου. Η συγκινητική του τοποθέτηση προκάλεσε κύμα συμπαράστασης σε όλη τη χώρα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να του εκφράζει τηλεφωνικά τη στήριξή του. 

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Λήμνου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του, το μεσημέρι της Τετάρτης (08.01.2026). Όπως ανέφερε  ο Κωνσταντίνος Σινάνης, ο πρωθυπουργός του είπε ότι θα βρίσκεται δίπλα του, τόσο για ζητήματα που αφορούν τον Δήμο όσο και για τα θέματα που σχετίζονται με την πορεία της υγείας του. 

Η ανακοίνωση έγινε ανήμερα των Θεοφανίων, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων στο νησί, με τον δήμαρχο του Άη Στράτη, Κωνσταντίνο Σινάνη, να αποκαλύπτει ενώπιον των συμπολιτών του την περιπέτεια της υγείας του, η οποία ξεκίνησε –όπως ο ίδιος αφηγήθηκε– έπειτα από έναν αγώνα ποδοσφαίρου που τον οδήγησε σε ιατρικές εξετάσεις και τελικά στη διάγνωση. 

Μιλώντας στον ρ/σ Limnos FM100, ο Κωνσταντίνος Σινάνης περιέγραψε τη διαδρομή των τελευταίων μηνών, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του ήταν να μοιραστεί ανοιχτά την αλήθεια, όχι μόνο για λόγους ειλικρίνειας απέναντι στους δημότες του, αλλά και για να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας και αξιοπρέπειας

Πολιτική
