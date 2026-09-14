Πολιτική

Λιβάνιος για Κασιδιάρη: «Ο Άρειος Πάγος θα κρίνει αν δικαιούται να συμμετάσχει στις εκλογές»

Ο πρώην βουλευτής και ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, καταδικασθείς πρωτόδικα σε 13 χρόνια κάθειρξης για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, προαναγγέλλει την επιστροφή του στην πολιτική
Ηλίας Κασιδιάρης
Ο πρώην βουλευτής και ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασθείς πρωτόδικα σε 13 χρονια κάθειρξης για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης (Φωτογραφία αρχείου: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Στην αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, και στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, ξεκαθαρίζοντας ότι η τελική κρίση για τη συμμετοχή ενός κόμματος στις εκλογές ανήκει στον Άρειο Πάγο και όχι στην κυβέρνηση.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται την Τρίτη (15.09.2026), έχοντας ήδη προαναγγείλει την πρόθεσή του να επιστρέψει στην πολιτική, μετά την καταδίκη του για τη Χρυσή Αυγή. Ο Θοδωρής Λιβάνιος, μιλώντας τη Δευτέρα (14.09.2026) στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε «οξύμωρο» το ενδεχόμενο ένας άνθρωπος που, όπως είπε, «υμνεί τον αντικοινοβουλευτισμό» να επιχειρεί μέσω της εκλογικής διαδικασίας να βρεθεί εκ νέου στη Βουλή.

«Το θέμα δεν είναι αν θα κατέβει ο κύριος Κασιδιάρης ή όχι στις εκλογές, αλλά να δούμε τους λόγους», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών.

Και πρόσθεσε: «Είναι και οξύμωρο ένας άνθρωπος ο οποίος υμνεί τον αντικοινοβουλευτισμό να προσπαθεί μέσω του κοινοβουλευτισμού να εκλεγεί μέσα στη Βουλή».

«Το αποφασίζει ο Άρειος Πάγος»

Ο Θοδωρής Λιβάνιος επιχείρησε, πάντως, να διαχωρίσει την πολιτική διάσταση της υπόθεσης από τη θεσμική διαδικασία που θα ακολουθηθεί εφόσον ο Ηλίας Κασιδιάρης επιχειρήσει πράγματι να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές.

«Το ποιος κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει στις εκλογές δεν το αποφασίζει ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε η Βουλή. Το αποφασίζει ο Άρειος Πάγος», ξεκαθάρισε.

Όπως εξήγησε, μετά τη διάλυση της Βουλής και την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, τα κόμματα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκλογές θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους και στη συνέχεια το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου θα κρίνει εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής.

«Θα καταθέσουν τα κόμματα που θέλουν να συμμετάσχουν και από εκεί και πέρα ο Άρειος Πάγος θα αξιολογήσει τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν», σημείωσε.

«Επαρκές το νομοθετικό πλαίσιο»

Ο υπουργός Εσωτερικών απέκλεισε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, το ενδεχόμενο νέας νομοθετικής παρέμβασης με αφορμή την αποφυλάκιση Κασιδιάρη και την προαναγγελία πολιτικής επανόδου του.

«Το νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή είναι επαρκές. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια άλλη παρέμβαση», ανέφερε, παραπέμποντας παράλληλα στη σχετική συζήτηση που έχει ήδη αρχίσει μεταξύ συνταγματολόγων.

Οπως τόνισε, όταν έρθει η ώρα της ανακήρυξης των συνδυασμών, το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου θα εξετάσει τις αιτήσεις όλων των κομμάτων και θα αποφανθεί για το εάν δικαιούνται να λάβουν μέρος στην εκλογική αναμέτρηση.

Ηλίας Κασιδιάρης: Η αποφυλάκιση και η προαναγγελία πολιτικής επιστροφής

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται την Τρίτη, έχοντας καταδικαστεί για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Πριν από την αποφυλάκισή του, με ανάρτηση στο Χ μέσω φυλακής, υποστήριξε ότι θα έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα και προανήγγειλε την επιστροφή του στην πολιτική δράση, αναφέροντας ότι θα βρεθεί «στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων».

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