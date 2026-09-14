Πολιτική

Χάρης Θεοχάρης: Παραβιάστηκε ο λογαριασμός του στο Χ – «Οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν προέρχεται από εμένα»

Ανακοίνωση από το γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών - Η πλατφόρμα και οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί
Χάρης Θεοχάρης
Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Παραβιάστηκε ο προσωπικός λογαριασμός που διατηρεί στο Χ ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, όπως γνωστοποίησε τη Δευτέρα (14.09.2026) το γραφείο του, διευκρινίζοντας ότι έχουν ήδη ενημερωθεί τόσο η πλατφόρμα όσο και οι αρμόδιες εθνικές αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραβίαση του λογαριασμού του Χάρη Θεοχάρη στο Χ διαπιστώθηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή ανάκτησή του.

Το γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών εφιστά, παράλληλα, την προσοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει καταγραφεί στον συγκεκριμένο λογαριασμό μετά την παραβίασή του.

«Οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε έκτοτε μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέρχεται από τον κ. Θεοχάρη ή το Γραφείο του», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ενημερώθηκαν το Χ και οι αρμόδιες αρχές

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, μετά τη διαπίστωση της παραβίασης κινήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες τόσο προς την πλατφόρμα όσο και προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

«Έχουν ήδη ενημερωθεί η πλατφόρμα Χ και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή ανάκτησή του», σημειώνει το γραφείο του Χάρη Θεοχάρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το Γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη ενημερώνει ότι διαπιστώθηκε παραβίαση του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα Χ από το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.

Έχουν ήδη ενημερωθεί η πλατφόρμα Χ και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή ανάκτησή του.

Οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε έκτοτε μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέρχεται από τον κ. Θεοχάρη ή το Γραφείο του».

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