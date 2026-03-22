Πολιτική

Το χιουμοριστικό σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βίντεο που «ανέβασε» πιτσιρικάς στο TikTok για τα μαλλιά του

«Θέλω το κούρεμα του πρωθυπουργού επειδή έτσι το ξέρουν όλοι και είναι πολύ διάσημος»!
Κυριάκος Μητσοτάκης / TikTok
Ο μικρός μαθητής που θέλει κούρεμα σαν του Κυριάκου Μητσοτάκη / πηγή φωτογραφίας gio.barber15 / TikTok

Viral αναμένεται να γίνει βίντεο που σαρώνει στο ΤikTok με έναν μικρό μαθητή που κάθεται στην καρέκλα του κομμωτή. Αυτό που φαίνεται να ζητά ο πιτσιρίκος είναι ένα κούρεμα σαν το μαλλί που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακούγοντας το αίτημα, ο κομμωτής αναρωτιέται στο βίντεο που «ανέβηκε» στο TikTok αν το στιλ που θέλει ο ανήλικος πελάτης είναι όντως του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έτσι, ρωτά με έκπληξη αλλά και εύλογη απορία:

«Θέλεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το κούρεμα; Του πρωθυπουργού της χώρας;».

«Ναι», αποκρίνεται με αμετακίνητη σιγουριά ο πιτσιρικάς!

«Αυτή η τσάντα εκεί δικιά σου είναι;», ρωτά με τη σειρά του και μία δόση απόγνωσης στο βλέμμα του ο κομμωτής.

 «Ναι, γιατί;», του λέει ο μικρός.

«Άνοιξε λίγο να δω κάτι, δεν είμαι… αστυνομικός», είπε ο κομμωτής αλλά το αγόρι του «ρίχνει πόρτα…»!

– «Και γιατί θέλεις το κούρεμα του Κυριάκου;»

– «Επειδή έτσι το ξέρουν όλοι και είναι πολύ διάσημος»!

– «Χωρίστρα;»

– «Ναι, όλα, όλα, όλα!»

@gio.barber15 Οχι ένα απλό κούρεμα πρωθυπουργού.. #fry #barber #mitsotakis #giobarber #greece ♬ Suspense Music – Gabriel Andrade Produções

 

To be continued…

Το σπαρταριστό βίντεο δεν… γινόταν να μη σχολιάσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος έγραψε:

«Αναμένω το Part2 για να βαθμολογήσω!».

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Κανείς δεν θα σταθεί μόνος απέναντι στην καταιγίδα, μπορούμε την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων
«Όπως το έχουμε αποδείξει σε κάθε δυσκολία, θα δώσουμε και τώρα τη μάχη με όπλα την οικονομική αποτελεσματικότητα και την πολιτική σταθερότητα», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 16
Βίντεο Μητσοτάκη από τη συνάντηση με τους επαναπατρισθέντες από τη Μέση Ανατολή με τα ζώα συντροφιάς τους
«Πρώτη μας προτεραιότητα, πάντα, ήταν η ασφάλεια των Ελλήνων και η δυνατότητα να επιστρέψουν αυτοί οι οποίοι το ήθελαν, και φυσικά μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τους επαναπατρισθέντες Έλληνες από τη Μέση Ανατολή που ήρθαν με τα κατοικίδιά τους
73
