Τουρκία, Κυπριακό και Τεχνητή Νοημοσύνη στο «μενού» Μητσοτάκη στον ΟΗΕ – Τα μηνύματα που θα στείλει

Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στέλνει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ομιλία του να κινείται σε τρεις βασικούς άξονες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στον ΟΗΕ και θα αναφερθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, τον ρόλο της Ελλάδας στις γεωπολιτικές εξελίξεις και την ανάγκη για διεθνείς κανόνες απέναντι στην ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει από τη Νέα Υόρκη ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτός πρέπει να γίνεται στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας.

Στο επίκεντρο της ελληνικής θέσης θα βρεθεί η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), την οποία η Αθήνα θεωρεί το θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Την οριοθέτηση δηλαδή υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται παράλληλα να στείλει σαφές μήνυμα ότι ο διάλογος δεν μπορεί να προχωρήσει υπό την απειλή μονομερών ενεργειών που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή απειλών πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων.

Το Κυπριακό στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει ο Πρωθυπουργός και στο Κυπριακό, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου αποτελεί διαρκή δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των αποφάσεών του.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναβεβαιώσει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με τελικό στόχο την επανένωση της Κύπρου.

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή

Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής.

Ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ενέργεια και νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας θα βρεθούν στο επίκεντρο, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στις κρίσιμες εξελίξεις στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, τη Λιβύη, την Ουκρανία και το Σουδάν.

Η οικονομία και η σύνδεση με την άμυνα και την ασφάλεια

Στο οικονομικό σκέλος, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει είναι ότι η οικονομική ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα και για τη διεθνή θέση και την ασφάλεια μιας χώρας.

«Καμπανάκι» για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ιδιαίτερα μεγάλο μέρος της ομιλίας θα αφιερωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προειδοποιήσει ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η ΑΙ δημιουργεί κινδύνους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με εθελοντική αυτορρύθμιση από τις ίδιες τις εταιρείες.

Θα αναφερθεί στην ανάγκη για ένα ισχυρό διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο, με κανόνες που θα μπορούν να συμβαδίσουν με την ταχύτητα της τεχνολογικής εξέλιξης.

Ιδιαίτερο μήνυμα αναμένεται να απευθύνει στις ΗΠΑ, όπου αναπτύσσονται τα κορυφαία μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, καλώντας την Ουάσιγκτον να αναλάβει την ευθύνη που αντιστοιχεί στην πρωτοπορία της.

Την ίδια ώρα, αναμένεται να επισημάνει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις της ΑΙ και ότι απαιτείται διεθνής συνεργασία, με τη συμμετοχή και της Κίνας.