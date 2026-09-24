Σύνθημα εκλογικής μάχης στην ΕΛΑΣ: «Σηκώνουμε τα μανίκια» – Το σχέδιο έως τις γιορτές

Σε φάση οργανωτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη τη χώρα περνά η ΕΛ.Α.Σ., με την ηγεσία του κόμματος να θέτει σε εφαρμογή τον σχεδιασμό για ενίσχυση της παρουσίας της σε τοπικό επίπεδο και προετοιμασία για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η πρώτη πανελλαδική τηλεδιάσκεψη του γραμματέα του κόμματος, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, με τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών από τις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκατοντάδες στελέχη που συγκροτούν τη νέα οργανωτική δομή του κόμματος.

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Κεντρικός στόχος του σχεδιασμού, όπως παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, είναι η ενίσχυση της καθημερινής παρουσίας των κομματικών στελεχών στις τοπικές κοινωνίες, με παρεμβάσεις σε χώρους εργασίας, νοσοκομεία, σχολεία και γειτονιές.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη η νέα οργανωτική δομή να αποκτήσει άμεσα ενεργό ρόλο. «Δεν στήνουμε μια ομάδα για τα χαρτιά. Στήνουμε μια δυναμική, μάχιμη ομάδα για να φέρουμε την αλλαγή και να κερδίσουμε τις εκλογές. Από αύριο, σηκώνουμε τα μανίκια. Η δουλειά ξεκίνησε», ανέφερε απευθυνόμενος στα στελέχη.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον σε οργανωτική ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκλογικής αναμέτρησης. «Από σήμερα έχουμε την ευθύνη. Στήσαμε μια ισχυρή, νέα οργανωτική δομή σε όλη τη χώρα και η δουλειά ξεκινάει τώρα. Δεν περιμένουμε τις εξελίξεις, τις διαμορφώνουμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι επιδίωξη είναι η οικοδόμηση δεσμών με τους πολίτες «από κάτω προς τα πάνω».

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Στην περιφέρεια ο Τσίπρας

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης παρουσιάστηκε και ο οδικός χάρτης των επόμενων πρωτοβουλιών. Από τα μέσα Οκτωβρίου προβλέπεται να αρχίσει κύκλος εξορμήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, με έμφαση στα τοπικά προβλήματα και στην επαφή με τους πολίτες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, προγραμματίζεται να πραγματοποιήσει εννέα έως δέκα μεγάλες περιοδείες στην περιφέρεια μέχρι τις γιορτές. Παράλληλα, προβλέπεται ξεχωριστό πρόγραμμα δράσεων στην Αττική.

Η κινητοποίηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια του κόμματος να αυξήσει την παρουσία του εκτός των κεντρικών πολιτικών και κομματικών εκδηλώσεων, μεταφέροντας το βάρος της δραστηριότητας σε δήμους, γειτονιές και τοπικές κοινωνίες.

Δίκτυο 1.500 στελεχών

Βασικό στοιχείο του νέου οργανωτικού μοντέλου αποτελεί η ενεργοποίηση ενός διευρυμένου δικτύου στελεχών. Στις 59 Συντονιστικές Επιτροπές συμμετέχουν συνολικά 600 μέλη, ενώ μέσα στον επόμενο μήνα προβλέπεται να οριστούν περίπου 500 Τομεακοί Υπεύθυνοι για τους 24 θεματικούς τομείς και τη Νεολαία.

Στην οργανωτική κινητοποίηση εντάσσονται επίσης τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, τα οποία καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις που θα αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συμμετοχή της νέας γενιάς. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται ο ορισμός υπευθύνου Νεολαίας σε κάθε Συντονιστική Επιτροπή, με στόχο οι νεότεροι να αποκτήσουν συγκεκριμένο πεδίο ευθύνης στην οργανωτική λειτουργία και στις τοπικές πρωτοβουλίες.

Δίκτυα σε δήμους και δημοτικές ενότητες

Το επόμενο βήμα αφορά τη δημιουργία οργανωτικών δικτύων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Μέσω αυτών, η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει να συνδέσει τα μέλη και τα στελέχη της με τους χώρους στους οποίους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και κοινωνικά.

Η πρώτη πανελλαδική τηλεδιάσκεψη σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, τη μετάβαση από τη συγκρότηση των νέων κομματικών οργάνων στην ανάπτυξη δράσεων στο πεδίο. Το βάρος το επόμενο διάστημα μεταφέρεται στις περιοδείες, στην τοπική παρουσία και στην ενεργοποίηση των νέων οργανωτικών δομών.

Το πολιτικό μήνυμα που έστειλε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης προς τα στελέχη ήταν ότι η οργανωτική προετοιμασία συνδέεται άμεσα με την εκλογική ετοιμότητα του κόμματος: «Στήνουμε μια δυναμική, μάχιμη ομάδα για να φέρουμε την αλλαγή και να κερδίσουμε τις εκλογές. Από αύριο, σηκώνουμε τα μανίκια. Η δουλειά ξεκίνησε».