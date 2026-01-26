Πολιτική

Τρεις έδρες για τον Απόδημο Ελληνισμό και επιστολική ψήφος – Τι παρουσίασε ο Λιβάνιος στο Υπουργικό

Ο υπουργός Εσωτερικών απεύθυνε ήδη πρόσκληση προς τα κόμματα για άτυπη διακομματική επιτροπή, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 29/1
Στιγμιότυπο από τις ευρωεκλογές 2024
Στιγμιότυπο από τις ευρωεκλογές 2024 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε το πρωί της Δευτέρας (26.01.2026), το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας», το οποίο εισάγει δύο κεντρικές θεσμικές αλλαγές -την επιστολική ψήφο και την σύσταση περιφέρειας– στον τρόπο συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές.

Πρώτον, προβλέπεται η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους εκλογείς που διαμένουν εκτός Ελλάδας, αξιοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή της στις ευρωεκλογές του 2024. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η ρύθμιση θα αφορά αποκλειστικά τους απόδημους εκλογείς και θα μπορεί να τεθεί σε ισχύ ήδη από τις εθνικές εκλογές του 2027, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης της συνταγματικά απαιτούμενης πλειοψηφίας των δύο τρίτων των βουλευτών. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς, με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.

Δεύτερον, το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες, ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να εκλέγουν απευθείας τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στη Βουλή. Και σε αυτή την περίπτωση, η εφαρμογή της διάταξης εξαρτάται από την επίτευξη πλειοψηφίας 2/3. Αν αυτή δεν επιτευχθεί, η ρύθμιση θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Η κατανομή των τριών εδρών θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει και στις υπόλοιπες τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας, όπως η Αργολίδα, η Λακωνία, η Αρκαδία και η Βοιωτία, ενώ η συνολική κατανομή των εδρών θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ψήφων που λαμβάνει κάθε κόμμα σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης εκείνης του Απόδημου Ελληνισμού.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, απεύθυνε ήδη πρόσκληση προς τα κόμματα προκειμένου να συμμετάσχουν σε άτυπη διακομματική επιτροπή για τη συζήτηση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 στο υπουργείο Εσωτερικών.

Δείτε εδώ αναλυτικά την παρουσίαση για την επιστολική ψήφο σε εκτός επικράτειας εκλογείς 

