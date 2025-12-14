Τσιάρας για αγρότες: Με διάλογο και στοχευμένες παρεμβάσεις θα γίνει η επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα

Σαφές μήνυμα υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες και της αναζήτησης βιώσιμων λύσεων για το μέλλον της πρωτογενούς παραγωγής έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026. Παράλληλα, απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση αυτή υπηρετεί τη διαφάνεια και τους ουσιαστικούς ελέγχους.

Όπως τόνισε ο Κώστας Τσιάρας, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και συνολικά ο πρωτογενής τομέας είναι αδιαμφισβήτητες, καθώς η κλιματική κρίση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και το ασταθές διεθνές περιβάλλον ασκούν έντονες πιέσεις, επηρεάζοντας το κόστος παραγωγής αλλά και τη λειτουργία των αγορών και των εφοδιαστικών αλυσίδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν κρύβεται από τα προβλήματα και επιλέγει συνειδητά τον δρόμο της ειλικρίνειας και της ευθύνης. «Η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει αλλά και για να πει την αλήθεια. Γιατί το μέλλον του πρωτογενούς τομέα δεν χτίζεται με υποσχέσεις, αλλά με ειλικρίνεια και με έργα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι ο διάλογος αποτελεί τη μόνη βιώσιμη και δημοκρατική οδό επίλυσης των προβλημάτων. «Στις δημοκρατίες τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς», δήλωσε, καλώντας τους αγρότες «να ξανασκεφτούν τη στάση τους και να αξιοποιήσουν τη μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο».

Όπως σημείωσε, ο διάλογος δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά οφείλει να αφορά τη συνολική προοπτική της αγροτικής παραγωγής. «Ο διάλογος δεν μπορεί να αφορά μόνο τη διαχείριση του σήμερα. Πρέπει να αφορά το restart της αγροτικής παραγωγής», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι «ένας πρωτογενής τομέας ελκυστικός, σύγχρονος και ανταγωνιστικός».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι το 2025 αποτέλεσε μεταβατική χρονιά, κατά την οποία αποκαλύφθηκαν πλήρως χρόνιες παθογένειες στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το 2026 σηματοδοτεί τη μεγάλη επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα. Όπως ανέφερε, η επανεκκίνηση αυτή στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: «το νέο, απολύτως διάφανο και εκσυγχρονισμένο ΟΠΕΚΕΠΕ, το νέο σύστημα πληρωμών, τις στοχευμένες πληρωμές και ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας».

Τόνισε ότι η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες στον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας ότι η μεταφορά κρίσιμων λειτουργιών στην ΑΑΔΕ διασφαλίζει ουσιαστικούς και πραγματικούς ελέγχους, πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και την απρόσκοπτη συνέχιση των ενισχύσεων προς τους πραγματικούς παραγωγούς.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η στήριξη της κυβέρνησης προς τον αγροτικό κόσμο αποτυπώνεται σε μετρήσιμα στοιχεία. Υπενθύμισε ότι μόνο τον Δεκέμβριο οι πληρωμές προς τους παραγωγούς ξεπερνούν το 1,2 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά έως το τέλος του έτους οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ φτάνουν τα 3,8 δισ. ευρώ, τα περισσότερα των τελευταίων ετών. Παράλληλα, σημείωσε ότι πολλά από τα αιτήματα που διατυπώνονται στις κινητοποιήσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως το αγροτικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο και η ενίσχυση των παραγωγών μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ζωική παραγωγή, η οποία, όπως σημείωσε, δοκιμάστηκε τον τελευταίο χρόνο από μια ιστορική κρίση λόγω ζωονόσων, όπως η ευλογιά και η πανώλη, που έπληξαν κτηνοτροφικές μονάδες και απείλησαν τη βιωσιμότητα του κλάδου. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση στάθηκε και εξακολουθεί να στέκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων, διαθέτοντας συνολικά περίπου 185 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις και ζωοτροφές. «Η αποζημίωση που δίνεται ανά ζώο είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων απαιτεί τη συμβολή όλων και την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας με καθοδήγηση της επιστημονικής κοινότητας.

Ο Κώστας Τσιάρας αναφέρθηκε, επίσης, στις προκλήσεις της επόμενης περιόδου, όπως η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η εσωτερική σύγκλιση, οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προοπτική ένταξης νέων χωρών, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος με τον αγροτικό κόσμο είναι απαραίτητος για να διαμορφωθούν πολιτικές με προοπτική και ανθεκτικότητα.

Κλείνοντας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο διάλογος με τους αγρότες δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου. «Πρέπει να περάσουμε από ένα μοντέλο παραγωγής επιβίωσης σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο», σημείωσε, τονίζοντας ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 θέτει τις βάσεις για έναν πρωτογενή τομέα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και ελκυστικό για τις νεότερες γενιές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η επιβίωση, ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα είναι υπόθεση εθνική».