Τζώρτζια Κεφαλά για την καταγγελία της κουνιάδας της κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Η αλήθεια θα φανεί»

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι βρίσκεται «σε δύσκολη θέση» λόγω της οικογενειακής σχέσης
Τζώρτζια Κεφαλά και Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η βουλευτής Τζώρτζια Κεφαλά με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Αποστάσεις από τη φερόμενη καταγγελία της κουνιάδας της σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου κράτησε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά, επικαλούμενη την οικογενειακή της σχέση και τονίζοντας ότι «η αλήθεια θα φανεί».

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, η Τζώρτζια Κεφαλά ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς της κουνιάδας της περί εργασιακού bullying, ηθικής παρενόχλησης και μη καταβολής δεδουλευμένων από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η ίδια απέφυγε να πάρει θέση επί της ουσίας, επικαλούμενη την οικογενειακή της σχέση με την καταγγέλλουσα.

«Η αλήθεια θα φανεί στην πορεία. Είμαι σε δύσκολη θέση διότι πρόκειται για την οικογένειά μου και, όπως βλέπετε, η πολιτική δεν διστάζει να μπει στις οικογένειες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για την ίδια και τους οικείους της.

Ερωτηθείσα αν ευσταθούν όσα έχουν ειπωθεί σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η Τζώρτζια Κεφαλά απάντησε ότι «αυτό ακριβώς θα δούμε», σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν ήταν κοντά στην υπόθεση. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η συγγενής της «είναι μεγάλη γυναίκα» και έχει την ευθύνη των πράξεών της.

Απαντώντας στο ερώτημα αν η κουνιάδα της εργαζόταν πράγματι στην Πλεύση Ελευθερίας, είπε πως «το αν δούλευε ή όχι θα φανεί».

 

Υπενθυμίζεται ότι η Τζώρτζια Κεφαλά είχε τοποθετηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, σε αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη, υπερασπιζόμενη τη συνοχή της Πλεύσης Ελευθερίας και καταγγέλλοντας, σε υψηλούς τόνους, την πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης.

