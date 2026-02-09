Βενιζέλος σε Μαρινάκη για το «εμπνευστής του αμελλητί»: Η ΝΔ καταστρατήγησε το Σύνταγμα και τώρα υπόσχεται νέο

Ένα νέο κύκλο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με αιχμή το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, έκανε λόγο για «αναθεωρητικό λαϊκισμό» από την κυβέρνηση, με τον Παύλο Μαρινάκη να σηκώνει το «γάντι» και να τον χαρακτηρίζει «εμπνευστή του “αμελλητί”».

Μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας (09.02.2026) στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών με θέμα «Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος», ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατηγόρησε εκ νέου την κυβέρνηση, η οποία «αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86», τώρα «είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί».

Όπως αναφέρει, η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης.

Ωστόσο, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, το 2019, επισημαίνει ότι τότε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει.

«Είναι λοιπόν σα να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στο φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ. Ευχαριστώ για την τιμή αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί Ευθύνης Υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ», σημειώνει.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το πρωί της Δευτέρας (09.02.2026), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε μετωπική επίθεση κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου, με αφορμή την κριτική του τελευταίου προς την κυβέρνηση για «συνταγματικό λαϊκισμό» ενόψει της επικείμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις δηλώσεις του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «οξύμωρο» να καταγγέλλεται η κυβέρνηση από «τον εμπνευστή του “αμελητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτόν που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία», παραπέμποντας στις αλλαγές του 2001 και στον τρόπο που αυτές επηρέασαν την έναρξη δικαστικών ερευνών.

Η δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου

