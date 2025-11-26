Βιβλίο Τσίπρα – Μιχάλης Χαιρετάκης: Διαψεύδει την αφήγηση σχετικά με την κατάρτιση των ψηφοδελτίων και τον ρόλο του Παύλου Πολάκη

Σε μία αιχμηρή παρέμβαση προχώρησε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλης Χαιρετάκης, διαψεύδοντας την αφήγηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του «Ιθάκη» σχετικά με την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του κόμματος στα Χανιά στις εκλογές του 2023 και τον ρόλο του Παύλου Πολάκη.

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης έχει ανοίξει στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη». Στις σελίδες του, ο πρώην πρωθυπουργός προχωρά σε έναν απολογισμό της πορείας του, ασκώντας κριτική σε κομματικά στελέχη για «σταθερή, σχεδόν μόνιμη αμφισβήτηση» προς το πρόσωπό του.

Ωστόσο, η αναφορά του στα γεγονότα του Φεβρουαρίου του 2023 και την κρίση με τον Παύλο Πολάκη για τα ψηφοδέλτια των Χανίων, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Μιχάλη Χαιρετάκη, του προσώπου που βρέθηκε τότε στο επίκεντρο της διαμάχης.

Η εκδοχή Τσίπρα και ο «εκβιασμός»

Στο βιβλίο του, ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει μία κατάσταση έντονης εσωκομματικής τριβής, εστιάζοντας στη στάση του βουλευτή Χανίων. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει στον Παύλο Πολάκη πρόθεση ελέγχου των συσχετισμών στον νομό, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Κάτι παρόμοιο υποδήλωνε η απαίτηση του Παύλου Πολάκη να στελεχωθεί το ψηφοδέλτιο των Χανίων από φιλικά σε αυτόν πρόσωπα, ώστε όχι απλά να εκλεγεί ο ίδιος αλλά να περιορίσει την πιθανότητα εκλογής του Σταθάκη που ανήκε στην άλλη πλευρά της εσωκομματικής σκακιέρας».

Ο κ. Τσίπρας προχωρά ένα βήμα παρακάτω, κάνοντας λόγο για δημόσια διατύπωση «εκβιαστικής απαίτησης» από την πλευρά του κ. Πολάκη, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να παγώσει τότε την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Χανιώτη βουλευτή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού του.

Χαιρετάκης: «Θεσμική εκτροπή, όχι προσωπική χάρη»

«Με αφορμή το απόσπασμα που δημοσιεύεται στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ”Ιθάκη”, νιώθω την ανάγκη να τοποθετηθώ με νηφαλιότητα και καθαρότητα.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2023, η υποψηφιότητά μου για το ψηφοδέλτιο Χανίων εγκρίθηκε επίσημα, γεγονός που είναι καταγεγραμμένο. Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, το όνομά μου δεν ανακοινώθηκε, χωρίς να υπάρξει καμία επίσημη ή ουσιαστική εξήγηση.

Ακολούθησαν δημόσιες αντιδράσεις, πιέσεις και έντονο παρασκήνιο, μια διαδικασία που δεν συνάδει με τον τρόπο που έχω μάθει να πορεύομαι στη ζωή μου.

Θεωρώ υποχρέωσή μου να ξεκαθαρίσω ότι η αντίδραση του Παύλου Πολάκη δεν είχε καμία προσωπική διάσταση.

Ήταν στάση ευθύνης απέναντι σε μια αδικία και σε μια θεσμική εκτροπή.

Στάθηκε εκεί όπου οφείλει να στέκεται ένας άνθρωπος που σέβεται τη διαδικασία και την αλήθεια.

Παράλληλα, η κατ’ ιδίαν συνάντησή μου στις 17 Μαρτίου 2023 στην Κουμουνδούρου και όσα ειπώθηκαν σε αυτό το πλαίσιο, δεν συμβαδίζουν με την αφήγηση που παρουσιάζεται σήμερα στο βιβλίο του.

Δεν πρόκειται να μπω σε προσωπικές αντιπαραθέσεις ούτε να στοχοποιήσω κανέναν.

Η αλήθεια υπάρχει, είναι καταγεγραμμένη και ο καθένας κρίνεται από τη στάση και τις πράξεις του.

Η ντροπή, αν υπάρχει, ανήκει εκεί που πραγματικά της αναλογεί.

Εγώ κρατώ μόνο αυτό που έχει για μένα τη μεγαλύτερη αξία: Την αξιοπρέπειά μου και την καθαρή μου συνείδηση. Και από εδώ και πέρα, επιλέγω να στρέψω όλη μου τη δύναμη και την προσοχή σε εκείνα

που έχουν πραγματική σημασία: στην Κίσαμο, στους ανθρώπους της και στο μέλλον που τους αξίζει», καταλήγει στη γραπτή δήλωσή του ο περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης, Μιχάλης Χαιρετάκης.