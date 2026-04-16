Βολές Ανδρουλάκη προς Μητσοτάκη για κράτος δικαίου, ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: «Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, μονόδρομος να παραιτηθείτε»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε η πρωτολογία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, κατά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου, τη λειτουργία των θεσμών και του Κοινοβουλίου, την οποία είχε ζητήσει ο ίδιος, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να εξαπολύει συνολική επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για θεσμική εκτροπή, πελατειακές πρακτικές και συγκάλυψη σκανδάλων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε με αναφορά στον Γιώργο Μυλωνάκη, ευχόμενος «στον ίδιο, στην οικογένειά του και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ ταχεία ανάρρωση», πριν περάσει στον πυρήνα της πολιτικής του επίθεσης. Οπως είπε, η πρωτοβουλία που ανέλαβε για τη σημερινή συζήτηση έχει στόχο να αναδείξει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της ΝΔ. η οποία –κατά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ– ενώ υποσχέθηκε το 2019 ότι θα κόψει τον ομφάλιο λώρο με τις πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στα όρια της χρεοκοπίας, τελικά έκανε ακριβώς το αντίθετο.

«Ακολουθείτε τις πιο φαύλες και τις πιο πελατειακές πρακτικές»

«Εδώ και επτά χρόνια ακολουθείτε τις πιο φαύλες και τις πιο πελατειακές πρακτικές. Η διαφθορά, η ατιμωρησία, η αδιαφάνεια, η χειραγώγηση των θεσμών έχουν γίνει καθημερινότητα. Την ευθύνη για όλα αυτά την έχει ο κ. Μητσοτάκης», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει οδηγήσει τη χώρα σε «πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση».

Σε μια από τις πιο αιχμηρές στιγμές της ομιλίας του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει κανένα όριο, εφόσον –όπως είπε– προτεραιότητά της είναι η πολιτική της επιβίωση. «Δεν έχει κανέναν φραγμό, γιατί γι’ αυτούς όλα επιτρέπονται, αρκεί να στηρίζουν τον ίδιο και το Μέγαρο Μαξίμου», είπε, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Αυτός ο κατήφορος σύντομα τελειώνει. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας».

Επιστρέφοντας στις κυβερνητικές δεσμεύσεις του 2019, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι, αντί για ένα μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, οικοδόμησε ένα αυστηρά συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας. «Υποσχεθήκατε λιγότερο κράτος, πιο αποτελεσματικό. Κάνατε ένα συγκεντρωτικό καθεστώς, ένα διευθυντήριο που το βαφτίσατε επιτελικό κράτος. Γι’ αυτό τα σκάνδαλα οδηγούν σε εσάς, στο επιτελικό κράτος», ανέφερε.

Αιχμές για Δημητριάδη, ΕΥΠ και «αριστεία»

Ιδιαίτερα επιθετικός ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στο σκέλος που αφορούσε τους διορισμούς και τη λειτουργία του πρωθυπουργικού επιτελείου. Αναφέρθηκε ονομαστικά στον Γρηγόρη Δημητριάδη, λέγοντας ότι διορίστηκε στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού «για να κάνει κουμάντο και στην ΕΥΠ», ενώ έστρεψε τα πυρά του και κατά του πρώην διοικητή της υπηρεσίας Παναγιώτη Κοντολέοντα.

«Διορίσατε τον ανιψιό σας Γρηγόρη Δημητριάδη στη Γ.Γ. του πρωθυπουργού. Για να κάνει κουμάντο και στην ΕΥΠ. Και μετά τον κ. Κοντολέοντα. Ούτε καν πτυχίο από το κολλέγιο, αυτή είναι η αριστεία σας», είπε, επιχειρώντας να αποδομήσει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιοκρατίας.

Στο ίδιο πνεύμα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν περιόρισε τον κομματισμό, αλλά τον διεύρυνε, επικαλούμενος τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων και τις δημόσιες συμβάσεις. Οπως είπε, «σπάσατε κάθε ρεκόρ σε μετακλητούς υπαλλήλους, αλλά και σε αναθέσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες», προσθέτοντας ότι μόνο για το 2024 και το 2025 δόθηκαν 1,2 εκατ. ευρώ για τέτοιες υπηρεσίες, ενώ το ποσοστό των απευθείας αναθέσεων ξεπερνά το 40%.

Πυρά και για την υπόθεση Λαζαρίδη

Αναφερόμενος δε στο σύνθημα της «αριστείας», ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι πλέον «ηχεί ως σύντομο ανέκδοτο», φέρνοντας ως παράδειγμα την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη. «Τώρα καλύπτετε το προσωπικό σας ρουσφέτι, τον κ. Λαζαρίδη, που δύο φορές, το 2007 και το 2013, πληρωνόταν παράνομα από τους φόρους του ελληνικού λαού. Ηταν παράνομοι οι διορισμοί του κ. Λαζαρίδη; Ναι ή όχι; Να μας απαντήσετε», ανέφερε, υποστηρίζοντας ακόμη ότι η σχετική δημόσια τοποθέτηση του υφυπουργού συνιστά «ομολογία ενοχής».

Στο ίδιο σημείο επικαλέστηκε παλαιότερη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, λέγοντας: «Η ατιμωρησία στο Δημόσιο παίρνει τέλος. Και σκελετούς από τα ντουλάπια θα βγάλουμε, και στο σπίτι θα στείλουμε». Για να προσθέσει: «Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια του πρωθυπουργού όταν ήταν υπουργός. Αυτά τα λόγια αποδεικνύουν ότι είναι υποκριτής».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κορωνίδα της διαφθοράς»

Κομβικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «κορωνίδα της διαφθοράς». Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τη Βουλή σε «εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ενώ επιχείρησε να συνδέσει ευθέως τις δικογραφίες με τη Νέα Δημοκρατία.

«Κορωνίδα της διαφθοράς είναι η κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάνατε τη Βουλή εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», είπε, για να προσθέσει με σαφή διάθεση πολιτικής όξυνσης: «Στον ΟΠΕΚΕΠΕ το χρώμα είναι γαλάζιο. Γιατί είναι 13 στα 13 τα πρόσωπα της ΝΔ».

Συνεχίζοντας, έστρεψε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης και για τη στάση της απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. «Οι ευρωπαϊστές μετατρέπονται σε αντιευρωπαϊστές όταν φύγουν από την καρέκλα τους», ανέφερε, ενώ επανήλθε με τη φράση: «Οταν σας πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη, κηρύσσετε τον πόλεμο στον εαυτό σας».

Στο ίδιο πλαίσιο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εμφανιστεί επιθετική απέναντι στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ αποφεύγει να τοποθετηθεί σε άλλα κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. «Κάνετε τους ψευτονταήδες όταν τα βάζετε με την Κοβέσι, αλλά όταν σας αδειάζει ο αξιωματούχος του Ισραήλ, δεν βγάζετε κουβέντα», είπε, για να συμπληρώσει ότι «η διάλυση των θεσμών θα τελειώσει όταν φύγετε εσείς και η παρέα σας στο Μέγαρο Μαξίμου».

«Θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα, δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Ευρώ-ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής γραμμής του ΠΑΣΟΚ για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Οι δημοκρατίες διαβρώνονται αργά και σταθερά»

Επιδιώκοντας να δώσει ευρύτερο θεσμικό και ιδεολογικό βάθος στην κριτική του, ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε το βιβλίο «Πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες», λέγοντας ότι οι σύγχρονες δημοκρατίες δεν καταλύονται πάντα απότομα, αλλά «διαβρώνονται αργά και σταθερά εκ των έσω».

Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αυτό συμβαίνει όταν τα θεσμικά αντίβαρα δεν αντιμετωπίζονται ως εγγύηση της δημοκρατίας αλλά ως εμπόδιο που πρέπει να παρακαμφθεί, όταν η Δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές αποδυναμώνονται και όταν τα μέσα ενημέρωσης «εκφοβίζονται και εκβιάζονται». Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους πολιτικούς της αντιπάλους ως «εσωτερικούς εχθρούς» που απειλούν τη σταθερότητα.

Στρέφοντας τα πυρά του και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου, υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «ευτέλισε το κοινοβούλιο» με την επιλογή της επιστολικής ψήφου το περασμένο καλοκαίρι, «μην τυχόν και επιτραπεί στη Δικαιοσύνη να διερευνήσει Βορίδη και Αυγενάκη». Παράλληλα αναφέρθηκε και στην υπόθεση των Τεμπών, κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφία ότι «ξέπλυνε» πολιτικά τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, ώστε –όπως είπε– να μην ελεγχθεί για την τραγωδία.

«Οι βουλευτές είστε συμμέτοχοι στον ευτελισμό των θεσμών και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας», ανέφερε, ενώ σε άλλο σημείο μίλησε για «μπαράζ άσχετων τροπολογιών» που έχουν μετατρέψει το Σύνταγμα σε «κουρελόχαρτο».

Δεν έλειψαν και οι αναφορές στις ανεξάρτητες αρχές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιτέθηκε σε θεσμούς που το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, θεμελίωσε, προσθέτοντας ότι «όποιος σας αντιστάθηκε, όπως ο Ράμμος και ο Μενουδάκος, μπήκε στη μηχανή του κιμά».

«Λίγο ντροπή, κύριε Μητσοτάκη. Είστε κατώτερος των περιστάσεων»

Ένα από τα πιο έντονα σημεία της ομιλίας ήταν η προσωπική αναφορά του Νίκος Ανδρουλάκη στην υπόθεση παρακολούθησής του. Απαντώντας εμμέσως στις αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη περί τοξικότητας, είπε: «Θα μιλήσω και προσωπικά. Μιλάτε εσείς και ο ανιψιός σας για τοξικότητα σε μένα;».

Υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πορίσματα, ήταν «το πρώτο κρούσμα στις Βρυξέλλες του Predator» και ανέφερε ότι από τη στιγμή που προσέφυγε στον Άρειο Πάγο για να καταγγείλει το περιστατικό, στελέχη της ΝΔ επιδόθηκαν –όπως είπε– σε έναν οργανωμένο διασυρμό του. «Από την επόμενη ώρα, στελέχη της ΝΔ μιλούσαν για πράκτορα της Τουρκίας, της Αρμενίας και για ενδοοικογενειακή βία. Και μιλάτε εσείς; Λίγο ντροπή, κύριε Μητσοτάκη. Είστε κατώτερος των περιστάσεων», είπε.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τη σύγκρουση αυτή επιλογή πολιτικής στρατηγικής, αλλά υποχρέωση αρχών. «Μου λέγατε ότι κούρασα. Δεν κουράζομαι να συγκρούομαι με το παρακράτος. Δεν είναι η επιλογή μου, είναι οι αρχές μου και οι αξίες μου», ανέφερε.

Βολές κατά Γεωργιάδη, αναφορές σε Ντίλιαν, Λαβράνο και Χατζηδάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε και στο θέμα των υποκλοπών, στρέφοντας πυρά τόσο κατά του Αδωνι Γεωργιάδη όσο και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού. Υποστήριξε ότι ο υπουργός Υγείας «άνοιξε παράθυρο για την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» και ρώτησε ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη αν συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση.

Στη συνέχεια, επιτέθηκε προσωπικά στον Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας: «Είναι πολιτικός απατεώνας ο κ. Γεωργιάδης», επικαλούμενος παλαιότερες δημόσιες αναφορές του ίδιου για το αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε ή όχι ενημερωθεί από τον Γιώργο Γεραπετρίτη για την υπόθεση παρακολούθησής του.

Επανήλθε ακόμη στις παρακολουθήσεις, υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, δικαστικοί λειτουργοί και δημοσιογράφοι, και αναρωτήθηκε γιατί ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. «Αν ήμουν πρωθυπουργός, το πρώτο που θα έκανα θα ήταν να πάω εγώ ως πρωθυπουργός στη Δικαιοσύνη», είπε.

Αναφερόμενος δε σε πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την υπόθεση Predator, μνημόνευσε τους κ.κ. Ντίλιαν και Λαβράνο, ενώ επικαλέστηκε και την περίπτωση του Κωστή Χατζηδάκη, λέγοντας ότι υπήρξε στόχος «έξι φορές». «Ο κ. Χατζηδάκης έγινε στόχος έξι φορές. Δεν σας ενδιαφέρει;» διερωτήθηκε, καλώντας όσους υπήρξαν στόχοι παρακολούθησης να τοποθετηθούν δημόσια.

Στο πιο επιθετικό ίσως σημείο αυτής της ενότητας, ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό, λέγοντας: «Θέλετε να μείνετε ως Ελληνας Νίξον ή Ελληνας Ορμπαν; Εσείς θα επιλέξετε».

«Μονόδρομος οι εκλογές»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να συμπυκνώσει το πολιτικό του μήνυμα με φόντο τόσο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και τις αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις. Οπως είπε, η χώρα έχει φθάσει στο σημείο «τους ανασχηματισμούς να τους αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το κλειδί των εξελίξεων να το κρατά ο κ. Ντίλιαν».

Με αυτή τη φράση επιχείρησε να συνδέσει σε ένα ενιαίο πολιτικό αφήγημα τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα του κράτους δικαίου και την υπόθεση Predator, καταλήγοντας σε ευθεία αμφισβήτηση της πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης.

«Μονόδρομος για την Ελλάδα είναι να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές», ανέφερε, κλείνοντας μια ομιλία μετωπικής αντιπαράθεσης, η οποία επιβεβαίωσε ότι το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επενδύοντας πολιτικά στο ζήτημα των θεσμών, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.