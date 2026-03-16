Βουλή: Πέρασαν από την Επιτροπή Εξοπλιστικών τα αμυντικά προγράμματα για την «Ατζέντα 2030» – «Ναι» από τη ΝΔ, «παρών» και «όχι» από την αντιπολίτευση

Κατά πλειοψηφία μόνο με την θετική ψήφο της ΝΔ, μετά από πολύωρη συνεδρίαση εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής το απόγευμα της Δευτέρας (16.3.26) τα αμυντικά προγράμματα που εντάσσονται στο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα «Ατζέντα 2030» και εισάγονται την ερχόμενη εβδομάδα στο ΚΥΣΕΑ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής είτε ψήφισαν «παρών», είτε καταψήφισαν τα αμυντικά προγράμματα.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση προγραμμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού που αφορούν:

Την αναβάθμιση της αεράμυνας.

Την προμήθεια εκπαιδευτικών βλημάτων 120 χιλ. Για τα άρματα μάχης Leopard2.

Την αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών F16 blok 50 σε Viber.

Έργα Υποδομών στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας για τα αεροσκάφη F-35.

Tην υποστήριξη και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών Συστημάτων του οπλικού συστήματος C27j.

Tην σύναψη Διακρατικής συμφωνίας με την United States Air Force για προμήθεια και εκτέλεση Επισκευών Υλικών προς υποστήριξη των ολοκληρωμένων Συστημάτων (αεροσκαφών και λοιπών).

Καθώς και την κατακύρωση συμβάσεων προγραμμάτων Στρατιωτικού εξοπλισμού:

Για την σύμβαση για το πρόγραμμα αναβάθμιση δυνατοτήτων φρεγατών ΜΕΚΟ (κύρια και ηλεκτρονικά συστήματα).

Για την Σύμβαση για το πρόγραμμα αναβάθμιση δυνατοτήτων φρεγατών ΜΕΚΟ (ενεργοποίηση/διασύνδεση συστημάτων μάχης).

Σύμφωνα με πληροφορίες από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, υπήρξε έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος βρίσκεται για διμερής συναντήσεις στο Λονδίνο με ομολόγους του.

Επίσης, φέρεται ότι κατέγραψαν ισχυρές αντιρρήσεις σε σχέση με τις διαδικασίες απευθείας αναθέσεων και όχι μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών αλλά και για το υψηλός κόστος του συνολικού προγράμματος που αγγίζει τα 4,7 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τοποθετήθηκαν με το «παρών» σε ότι αφορά το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα» πλην του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας που τα καταψήφισαν.

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε το πρόγραμμα για τα βλήματα ενώ όλα τα υπόλοιπα τα υπερψήφισε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε με «παρών» εκτός της «Ασπίδας του Αχιλλέα» και για τα συνοδά έργα για τα F-35 στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας, ενώ ψήφισε «υπέρ» στα υπόλοιπα.

Η Ελληνική Λύση ψήφισε «παρών» στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», καταψήφισε τα έργα υποδομής για τα F-35 και στις συμβάσεις για τα C-27, ενώ για τα υπόλοιπα τα υπερψήφισε.

Η Νίκη δήλωσε «παρών» σε έργα F-35 στην Ανδραβίδα και στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», ενώ ψήφισε τα υπόλοιπα.

Η Νέα Αριστερά απείχε της συνεδρίασης.