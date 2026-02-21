Πολιτική

Χαμός στον «αέρα» ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον γιατρό από τη Νίκαια: «Αυτές οι εικόνες είναι χούντα» – «Έπρεπε να του έχω κάνει αυτόφωρο»

«Με έχετε βρίσει, με έχετε φτύσει και σας την έχω ''χαρίσει'', πάει πολύ», λέει ο υπουργός απευθυνόμενος στον Δημήτρη Ζιαζιά
Άδωνις Γεωργιάδης
Στιγμιότυπο από τα επεισόδια κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας / EUROKINISSI / Φωτογραφία Σωτήρης Δημητρόπουλος

«Κόκκινο» χτύπησε η ένταση στον «αέρα» του MEGA το απόγευμα του Σαββάτου (21.02.2026), όταν ο γιατρός του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς, ο οποίος συνελήφθη μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο, συνομίλησε με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Στοχοποιήθηκα, μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος. (…) Αυτό που ήθελε να κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης και η κυβέρνηση ήταν να δώσει ένα σήμα ότι όποιος διαμαρτύρεται πάμε σε ένα νέο level», λέει στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη στο MEGA ο γιατρός και «πρωταγωνιστής» του επεισοδίου, Δημήτρης Ζιαζιάς, παθολόγος Γενικού Κρατικού νοσοκομείου Νίκαιας.

«Είναι δημοκρατικό δικαίωμα να κάνουμε διαδήλωση», προσθέτει.

«Δεν του αξίζει ούτε να τον φτύσεις. (…) Έχω μάθει τις διαφορές μου να τις εκφράζω με συλλογικό τρόπο, μέσω των συνδικαλιστικών οργάνων», συμπληρώνει, τονίζοντας:

«Αυτές οι εικόνες είναι χούντα. Έφτιαξε ένα σκηνικό στο οποίο δήθεν απειλήθηκε η σωματική του ακεραιότητα και έφερε δυνάμεις καταστολής σαν να είμαστε στη χούντα», επισημαίνει και προσθέτει:

«Αυτό που τον ενόχλησε ήταν ότι δεν ήμασταν μειοψηφία».

 

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης με παρέμβασή του στις «Εξελίξεις Τώρα», σημειώνει:

«Ξέρει καλά να το παίζει επαναστάτης, αλλά όταν θέλεις να κάνεις επανάσταση να είσαι έτοιμος να αναλαμβάνεις την ευθύνη».

«Με έχετε βρίσει, με έχετε φτύσει και σας την έχω ”χαρίσει”. Πάει πολύ», λέει απευθυνόμενος στον κ. Ζιαζιά.

«Έπρεπε να του έχω κάνει αυτόφωρο τελικά. (…) Μην παίζουν με την καλοσύνη και την ευγένειά μου», λέει ο υπουργός και προσθέτει:

«Μαζεύτηκαν οι τραμπούκοι του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΚΚΕ, έδειραν την Αστυνομία».

 

«Ο στόχος τους ήταν να μην μπει ο υπουργός Υγείας στο νοσοκομείο. (…) Τις επόμενες ήμερες θα ξαναπάω στο νοσοκομείο της Νίκαιας», συμπληρώνει ο υπουργός.

 

 

Για το θέμα μίλησε στο MEGA και ο Πάνος Παπανικολάου, γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος).

Πολιτική
