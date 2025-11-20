«Χασάπης» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, πέθανε το ΠΑΣΟΚ για εμάς» – Ένταση με τον Μπάρκα του ΣΥΡΙΖΑ

Αντίθετα με τον Γιώργο Ξυλούρη, επονομαζόμενο και «Φραπέ», ο αγροτοσυνδικαλιστής, Ανδρέας Στρατάκης γνωστός και ως «Χασάπης», διέψευσε κατηγορηματικά καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Πολλές φορές κατά την διάρκεια της εξέτασής του ζήτησε από τα κόμματα «να αφήσουν ήσυχο το σπίτι του».

«Με κατηγορείτε κάθε μέρα και με έχετε καταδικάσει. Κινδυνεύετε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Να αφήσετε ήσυχο το σπίτι μου. Από πού προκύπτει η ενοχή μου; Πείτε μου ποια είναι η κατηγορία», είπε στην εξεταστική επιτροπή ο Ανδρέας Στρατάκης.

Μάλιστα πρόσθεσε ότι έχει ελεγχθεί πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ουδέποτε είχε δεσμευμένο ΑΦΜ ούτε αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Όπως υποστήριξε, επιδοτείται εδώ και χρόνια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ίδιος και η οικογένειά του με μικρά ποσά (πέρυσι έλαβε 3.000 ευρώ και άλλα τόσα η σύζυγός του), ενώ έχει δεσμευμένους από τον ΕΦΚΑ και την εφορία λογαριασμούς επειδή στο παρελθόν είχε τεθεί επικεφαλής υπερχρεωμένου συνεταιρισμού.

«Υπήρχε ηρεμία στην οικογένειά μου. Ένα πρωί το όνομά μου βρέθηκε στην αρνητική πλευρά αυτής της ιστορίας, λένε ότι έχω συμμετάσχει σε συμμορία. Αυτό μου έχει δημιουργήσει ψυχολογική πίεση και οικονομική ζημιά λόγω της αρνητικής δημοσιότητας. Να καταλάβω για ποια πράγματα κατηγορούμαι και ποια η εμπλοκή μου», είπε ακόμα ο «Χασάπης».

Υποστήριξε πως δεν γνώριζε τον Μάκη Βορίδη πριν πάει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ κατέθεσε πως είναι φίλος του Γιώργου Ξυλούρη, με τον οποίο έχει και επαγγελματική σχέση.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν εξέταζε τον μάρτυρα ο Κώστας Μπάρκας, από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε: «Την οικογένειά μου έχετε στοχοποιήσει πολιτικά. Πού είμαι στη δικογραφία; Να μου πείτε που αναφέρομαι. Μου έχετε διαλύσει το σπίτι μου. Και εσύ, όταν βγαίνεις στα αθηναϊκά πάνελ…», είπε.

Ο Κώστας Μπάρκας του ζήτησε να του απευθύνεται στον πληθυντικό, καθώς και να αναιρέσει όσα είπε, κάτι που ο μάρτυρας αρνήθηκε.

«Πέθανε ο Παπανδρέου, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς»

Όταν ρώτησαν τον Ανδρέα Στρατάκη για την πολιτική του ταυτότητα δήλωσε «πολιτικά άστεγος».

«Ήμουν στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον ψηφίζαμε. Πέθανε ο Ανδρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς. Το 2019 κατέβηκα υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ. Στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε.

Ο κ. Στρατάκης ρωτήθηκε και για το ψευδώνυμο «Χασάπης», λέγοντας ότι «είναι πιασάρικο, τηλεοπτικό, δημοσιογραφικό. Έχουμε κρεοπωλείο. Ανδρέα με ξέρει ο κόσμος στον τόπο μου. Πώς μου το κόλλησαν….».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Εξεταστική παρωδία, με τον κουμπάρο του Βορίδη να παριστάνει το «θύμα» και να στοχοποιεί βουλευτές

«Ο Ανδρέας Στρατάκης, ο περιβόητος “Χασάπης”, που κατά δήλωσή του “βοήθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κερδίσει τις εκλογές του 2019” (όντας και ο ίδιος υποψήφιος με τη ΝΔ) και είναι κουμπάρος του Μ. Βορίδη, εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή -σε αντίθεση με τον “φίλο” του, Γ. Ξυλούρη- για να προσποιηθεί ότι νιώθει “θύμα” και στοχοποιημένος από την αντιπολίτευση».

Αυτό υποστήριξαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση του Ανδρέα Στρατάκη, (γνωστού ως Χασάπη) στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, «ο κ. Στρατάκης δεν δίστασε, μέσα στην αίθουσα της Βουλής, να επιτεθεί με ακραίους χαρακτηρισμούς στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Μπάρκα, αντί ο ίδιος να απολογηθεί».