Χατζηδάκης: Φοροελαφρύνσεις το 2026 και παρεμβάσεις για λιγότερη γραφειοκρατία

Περαιτέρω μειώσεις φόρων το 2026, οι οποίες –όπως ανέφερε– θα εξειδικευθούν τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σκιαγραφώντας παράλληλα ένα πακέτο τριών παρεμβάσεων κατά της γραφειοκρατίας που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Τα παραπάνω ανέπτυξε χθες, Κυριακή (08.02.2026), στον Πύργο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Επιμελητηρίου Ηλείας για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και την απονομή επιχειρηματικών βραβείων.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, πέρα από το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση 14 περιπτώσεων «καθημερινής τρέλας» που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, προχωρούν δύο ακόμη πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας: πρώτον, η απλούστευση ή κατάργηση περισσότερων από 4.000 διαδικασιών στις σχέσεις κράτους, πολιτών και επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στην ψηφιακή πλατφόρμα ΜΙΤΟΣ. Η διαδικασία, όπως σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, θα προχωρήσει με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης και υπό τον συντονισμό του ιδίου. Δεύτερον, η περαιτέρω μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις, μέσω απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας και αδειοδότησης, με σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης να αναμένεται σύντομα στη Βουλή.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε έργα και παρεμβάσεις που αφορούν την Ηλεία και τη Δυτική Ελλάδα, σημειώνοντας ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τη μελετητική ωρίμανση του άξονα Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα, «κάτι που βλέπουμε πολύ σοβαρά». Παράλληλα, έκανε λόγο για σχεδιασμό αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της ΕΤΑΔ στον Καϊάφα με «σεβασμό στο περιβάλλον» και στόχο την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, σε συνέχεια της παραχώρησης του «Ξένιος Ζευς» στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για τη δημιουργία Διεθνούς Πολιτιστικού Κέντρου.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον νέο οδικό άξονα Πάτρα–Πύργος, τονίζοντας ότι «πέρασε από 40 κύματα» αλλά πλέον «είναι πραγματικότητα», με επίδραση στην οδική ασφάλεια και στο κόστος μεταφορών. Παράλληλα, παρέθεσε σειρά έργων που «τρέχουν», από την αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας και την ανάδειξη του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα έως αναβαθμίσεις σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και μεγάλες αστικές αναπλάσεις.

Στο οικονομικό σκέλος, υπογράμμισε τη σημασία του αγροτικού τομέα, υπενθυμίζοντας ότι η Ηλεία έχει τη μεγαλύτερη συμβολή του πρωτογενούς τομέα στο τοπικό ΑΕΠ, ενώ αναφέρθηκε σε πληρωμές και προγράμματα ενίσχυσης (νέοι αγρότες, θερμοκήπια). «Το κράτος πρέπει να ενθαρρύνει τους πολίτες να κάνουν πράξη τα σχέδιά τους», ανέφερε, τονίζοντας ότι ζητούμενο είναι η μείωση των βαρών –φορολογικών και διοικητικών– μέσα σε ένα «σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο» σταθερότητας.