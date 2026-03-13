Χατζηδάκης για αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Εξετάζονται παρεμβάσεις, είμαστε ήδη σε συζητήσεις με τις εταιρείες

Στο διπλό στοίχημα της ανάσχεσης των ανατιμήσεων που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και της διατήρησης της ισχυρής δυναμικής του ελληνικού τουρισμού αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας την Παρασκευή (13.03.2026) στο συνέδριο «Greece Talks» στην Κρήτη, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση τόσο στο ζήτημα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων όσο και στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στον κλάδο.

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συζητήσεις με τις επιχειρήσεις του κλάδου για τη διαμόρφωση των τιμών. «Είμαστε ήδη σε συζητήσεις με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι θα αποφασιστεί στην Ευρώπη και, ανάλογα με τα περιθώρια που έχουμε στο πλαίσιο μιας συνολικότερης συζήτησης θα κινηθούμε αντίστοιχα» είπε χαρακτηριστικά.

Παραδέχθηκε ότι ο διεθνής πληθωρισμός αποτελεί εξωγενή παράγοντα, τόνισε όμως ότι η κυβέρνηση διαθέτει εργαλεία για να αντιδρά απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε προηγούμενες παρεμβάσεις, όπως η μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% και η μείωση του ΦΠΑ, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στη συγκράτηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δεκαετή εξαίρεση που, όπως είπε, εξασφάλισε η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο της πράσινης πολιτικής για την ακτοπλοΐα και την αεροπλοΐα, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη σταθερότητα των μεταφορών και περιορίζει πρόσθετες επιβαρύνσεις σε μια κρίσιμη περίοδο.

Ενθαρρυντικά τα πρώτα δεδομένα του 2026 για τον τουρισμό

Ως προς τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε σχέση με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στον ελληνικό τουρισμό. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα, ως ασφαλής και ποιοτικός προορισμός, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση και ενδέχεται, υπό προϋποθέσεις, να απορροφήσει μέρος των τουριστικών ροών που θα μετακινηθούν από πιο ασταθείς περιοχές.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι η κυβερνητική στρατηγική παραμένει προσανατολισμένη σε ένα τουριστικό προϊόν υψηλής ποιότητας και βιωσιμότητας, με στόχο τη διεύρυνση του μεριδίου της χώρας στη διεθνή αγορά. Επικαλέστηκε, μάλιστα, τα περσινά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα υποδέχθηκε 38 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9%, γεγονός που, όπως είπε, κατατάσσει τη χώρα στους δέκα κορυφαίους προορισμούς διεθνώς.

Εξίσου ενθαρρυντικά χαρακτήρισε τα πρώτα δεδομένα του 2026, σημειώνοντας ότι οι αφίξεις τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο καταγράφουν αύξηση άνω του 10% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Κατά τον ίδιο, η πορεία αυτή, σε συνδυασμό με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, επιβεβαιώνει ότι ο τουρισμός εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.

Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στον τουρισμό

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, σημειώνοντας ότι, παρά τη μείωση της ανεργίας στο 7,5% και τη δημιουργία 560.000 θέσεων εργασίας, στον τουριστικό κλάδο εξακολουθούν να παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Όπως ανέφερε, επιχειρηματίες του χώρου επισημαίνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν συγκεκριμένες θέσεις με Έλληνες εργαζομένους.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προανήγγειλε την προώθηση διακρατικών συμφωνιών τόσο για τον τουρισμό όσο και για τις αγροτικές εργασίες, με στόχο την προσέλκυση εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες. Έσπευσε, πάντως, να υπογραμμίσει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει με οργανωμένο τρόπο και υπό κεντρικό συντονισμό, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.