Χοντρό επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ Κυρανάκη και Πέρκα: «Μην τσιρίζετε, δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε λίγο πριν από την ψηφοφορία για την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και της Hellenic Train στην Ολομέλεια της Βουλής, ανάμεσα στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την εισηγήτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά την τοποθέτηση του αναπληρωτή υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στα πεπραγμένα τόσο της σημερινής όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και στην βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα,στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου και την κύρωση της αναθεωρημένης σύμβασης με την Hellenic Train, με φόντο και το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

«Έχετε πολύ θράσος για πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου να τσιρίζετε. Για τω Θεό, ηρεμήστε. Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή κυρία μου, δεν είναι η κουζίνα σας», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απευθυνόμενος στην Πέτη Πέρκα που καταλόγιζε στον Υπουργό ψέματα, για τις καταγγελίες περί διαγραφής χρεών της εταιρείας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα λίγο αργότερα και εκτός μικροφώνου, ακούγεται να του φωνάζει: «φασίστα».

Σύμφωνα, με πληροφορίες πάντως ο κ. Κυρανάκης φέρεται ότι λίγο μετά κατά την διάρκεια της ψηφοφορία να ζήτησε συγνώμη για την φράση αυτή από την βουλευτή.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, η Πέτη Πέρκα κατήγγειλε το ότι ήταν ένα «σεξιστικό σχόλιο». «Είναι σεξιστικό το σχόλιο, σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε αυτό. Είναι σαφώς σεξιστικό, είναι το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, «πήγαινε στην κουζίνα σου. Είναι άσχετος, αγενής και λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία», ανέφερε μεταξύ άλλων η βουλευτής.

Υπενθυμίζεται ότι η αναθεωρημένη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με τη Hellenic Train εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.