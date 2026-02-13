Πολιτική

Χωρίς τέλος η κόντρα Στουρνάρα – Τσίπρα: «Με κατηγορεί για πολιτική μεροληψία εκείνος που θεωρούσε ότι η κεντρική τράπεζα οφείλει να σιωπά» – «Να φτάσεις τα χρόνια του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ»

Η απάντηση του διοικητή της ΤτΕ στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Αλέξης Τσίπρας και η ανταπάντηση της Αμαλίας
Τσίπρας και Στουρνάρας
Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Στουρνάρας (Φωτογραφία Αρχείου / ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Απάντηση στην μακροσκελή ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ο οποίος εξαπολύει σκληρή επίθεση εναντίον του Γιάννη Στουρνάρα δίνουν συνεργάτες του του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Μέσω πηγών ήρθε και η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού συνεχίζοντας την αντιπαράθεση που ξεκίνησε την Πέμπτη (13/02/26) μέσα από την συνέντευξη που παραχώρησε ο διοικητής της ΤτΕ στην Ομάδα Αλήθειας. 

Ο Γιάννης Στουρνάρας σχολιάζοντας τα όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι κατηγορείται για πολιτική μεροληψία ο άνθρωπος που «θεωρούσε ότι η κεντρική τράπεζα οφείλει να σιωπά όταν διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας».

Είπε ακόμα ότι «Το 2015 η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία, με τις τράπεζες σε ασφυξία και την οικονομία σε ελεύθερη πτώση. Αυτό δεν το επέβαλαν ούτε οι “προπαγανδιστές” ούτε οι “ομάδες”. Το επέβαλαν οι επιλογές».

Πιο αναλυτικά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας είπε αναφορικά με όσα του καταμαρτυρά ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας:

«Διάβασα με ενδιαφέρον τη νέα λογοτεχνική απόπειρα του κ. Τσίπρα. Η “Ιθάκη” του φαίνεται πως έχει το πλεονέκτημα ότι δεν περιλαμβάνει capital controls, κλειστές τράπεζες και τρίτο μνημόνιο — τουλάχιστον όχι στην αφήγηση.

Οι αριθμοί όμως είναι λιγότερο ποιητικοί. Το 2015 η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία, με τις τράπεζες σε ασφυξία και την οικονομία σε ελεύθερη πτώση. Αυτό δεν το επέβαλαν ούτε οι “προπαγανδιστές” ούτε οι “ομάδες”. Το επέβαλαν οι επιλογές.

Με κατηγορεί για πολιτική μεροληψία εκείνος που θεωρούσε ότι η κεντρική τράπεζα οφείλει να σιωπά όταν διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας. Αν η προειδοποίηση για κινδύνους βαφτίζεται “εκβιασμός”, τότε η έννοια της θεσμικής ευθύνης έχει πράγματι αλλοιωθεί.

Όσο για τις θητείες, δεν αποτελούν προσωπική φιλοδοξία ούτε λογοτεχνικό βραβείο. Αν κάποιοι ενοχλούνται από τη θεσμική ανεξαρτησία, ίσως είναι επειδή δεν κατάφεραν ποτέ να την ελέγξουν. Η Ιστορία, πάντως, δεν γράφεται με ευχές. Γράφεται με ισολογισμούς».

Του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία για να φτάσει τα χρόνια του Παναγόπουλου

Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σήκωσαν το γάντι και σχολίασαν ως εξής τα όσα είπε ο κ. Στουρνάρας: «Η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα στον Αλέξη Τσίπρα και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας παρά για Διοικητής της ΤτΕ.  Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο. Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγοπούλου στη ΓΣΕΕ».

