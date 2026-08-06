Στα Χανιά για ολιγοήμερες διακοπές ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα

Από την Πέμπτη (6/8/26) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περνάει ολιγοήμερες διακοπές στα Χανιά, μαζί με την σύζυγό του Μαρέβα.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την σύζυγό του, επισκέφθηκαν ένα γνωστό στέκι στο κέντρο των Χανίων, όπου πέρασαν στιγμές χαλάρωσης με φαγητό και κρασί.

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Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του kriti360.gr ο πρωθυπουργός, φορώντας ένα λευκό t-shirt μιλούσε χαλαρά με τον κόσμο και φαινόταν να απολαμβάνει τις χαλαρές στιγμές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται παραδοσιακά τα Χανιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές, περνώντας χρόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα του μαζί με την οικογένειά του.