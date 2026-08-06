Στα Χανιά για ολιγοήμερες διακοπές ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα

Από την Πέμπτη (6/8/26) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περνάει ολιγοήμερες διακοπές στα Χανιά, μαζί με την σύζυγό του Μαρέβα.
Το βράδυ της Πέμπτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την σύζυγό του, επισκέφθηκαν ένα γνωστό στέκι στο κέντρο των Χανίων, όπου πέρασαν στιγμές χαλάρωσης με φαγητό και κρασί.
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Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του kriti360.gr ο πρωθυπουργός, φορώντας ένα λευκό t-shirt μιλούσε χαλαρά με τον κόσμο και φαινόταν να απολαμβάνει τις χαλαρές στιγμές.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται παραδοσιακά τα Χανιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές, περνώντας χρόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα του μαζί με την οικογένειά του.
Συνήθως καταλύει στο πατρικό σπίτι της οικογένειας στο Ακρωτήρι, συνδυάζοντας την ξεκούραση με ιδιωτικές στιγμές, μπάνια σε τοπικές παραλίες και χαλαρές βόλτες στην πόλη.