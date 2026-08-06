Η ΕΛΑΣ βάζει στο επίκεντρο την ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου μετά τις φωτιές

Με τις μεγάλες φωτιές σε Κρήτη, Δυτική Αττική και Βοιωτία να επαναφέρουν στο προσκήνιο τις αδυναμίες της πρόληψης, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα στρέφει την προσοχή στην ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου και ζητά από την κυβέρνηση συγκεκριμένες απαντήσεις για την πορεία των έργων υπογειοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι οι πρόσφατες φωτιές ανέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή της στους πληγέντες και τον σεβασμό της προς πυροσβέστες και εθελοντές. Όπως αναφέρει, απέφυγε να τοποθετηθεί όσο βρίσκονταν σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις κατάσβεσης, ωστόσο θεωρεί ότι πλέον πρέπει να τεθούν δημόσια ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού.

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Ερωτήματα για την υπογειοποίηση

Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι, παρότι η κλιματική κρίση επιδεινώνει τις συνθήκες εκδήλωσης των πυρκαγιών, δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για ελλείψεις στον σχεδιασμό και την προστασία κρίσιμων υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό επικαλείται στοιχεία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οποία περίπου έξι στις δέκα μεγάλες πυρκαγιές, που αντιστοιχούν στο 55% των καμένων εκτάσεων, συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα σημειώνει ότι στις πρόσφατες πυρκαγιές σε Αττική, Βοιωτία και Κρήτη διερευνάται η πιθανή εμπλοκή είτε του δικτύου ηλεκτροδότησης είτε ιδιωτικού δικτύου αιολικού πάρκου, διευκρινίζοντας ότι αναμένει τα επίσημα πορίσματα των αρμόδιων αρχών.

Με αφορμή τα παραπάνω, ζητά από την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει στοιχεία για την υλοποίηση του προγράμματος υπογειοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ, συνολικού ύψους 187 εκατ. ευρώ, θέτοντας ερωτήματα για τα χιλιόμετρα δικτύου που έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχές υψηλού κινδύνου, τα κριτήρια επιλογής των έργων και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί.

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Οι προτάσεις της ΕΛΑΣ για την πρόληψη

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από έξι παρεμβάσεις που, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση ενός μόνιμου εθνικού σχεδίου πρόληψης. Μεταξύ άλλων προτείνεται η συστηματική συντήρηση και ο έλεγχος των δικτύων ηλεκτροδότησης, η υποχρεωτική διαχείριση της βλάστησης στις ζώνες διέλευσης των γραμμών, η εκτεταμένη υπογειοποίηση των δικτύων σε δασικές και περιαστικές περιοχές υψηλού κινδύνου, η αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης, καθώς και η απαγόρευση εγκατάστασης νέων ενεργειακών υποδομών και των συνοδών έργων τους σε δάση και άλλες περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να υλοποιείται εις βάρος της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, υπογραμμίζοντας ότι η αποτελεσματική πρόληψη απαιτεί σταθερό σχεδιασμό, λογοδοσία και ουσιαστική θωράκιση των ενεργειακών υποδομών.