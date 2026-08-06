Πολιτική

Γεωργιάδης και Κυρανάκης καλούν τον Τραμπ να παρέμβει για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Μπορεί να αφήσει ιστορική παρακαταθήκη»

Τα δύο «γαλάζια» στελέχη υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει τη δυνατότητα να ασκήσει πίεση στη Βρετανία, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη παρακαταθήκη για τον δυτικό πολιτισμό
Κυρανάκης και Γεωργιάδης
Οι Κωνσταντίνος Κυρνάκης και Άδωνις Γεωργιάδης (Φωτογραφία αρχείου: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει πρωτοβουλία για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα απευθύνουν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαθέτει το πολιτικό εκτόπισμα ώστε να επηρεάσει τη βρετανική κυβέρνηση. Με δηλώσεις τους στο Breitbart News, οι τα δύο «γαλάζια» στελέχη περιγράφουν μια ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση ως μια ιστορική ευκαιρία που θα μπορούσε να συνδεθεί με μια διαχρονική πολιτιστική παρακαταθήκη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστηρίζουν ότι η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα αποτελεί ζήτημα που υπερβαίνει τα όρια της διπλωματίας, καλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ να αξιοποιήσει, όπως λένε, τον ηγετικό του ρόλο στη Δύση. «Έχει μια ιστορική ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση του ως ηγέτης του δυτικού πολιτισμού για χιλιάδες χρόνια», αναφέρουν χαρακτηριστικά μέσω του αμερικανικού μέσου.

Ο υπουργός Υγείας εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αντιλαμβάνεται τη σημασία της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς για τη συγκρότηση της αμερικανικής δημοκρατίας. «Θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στη βρετανική κυβέρνηση ώστε να κάνει το σωστό», δηλώνει, προσθέτοντας πως «όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι στη Δύση –και όχι μόνο– αντιλαμβάνονται ότι τα Γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ακόμη ότι ούτε η ίδια η βρετανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επαναπατρισμού. «Ακόμη και οι Βρετανοί δεν λένε “όχι”. Δεν λένε “δεν θα τα επιστρέψουμε ποτέ”. Λένε απλώς: “Ας δούμε αν είναι η κατάλληλη στιγμή”», σημειώνει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν περιθώρια πολιτικής διαπραγμάτευσης.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εκτιμά ότι μια επιτυχής παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου θα ξεπερνούσε τα στενά όρια της εξωτερικής πολιτικής. «Η προσφορά του θα ξεπερνούσε τα όρια της διπλωματίας. Θα αποτελούσε μία από εκείνες τις σπάνιες στιγμές όπου η πολιτική ηγεσία υπηρετεί τον ίδιο τον πολιτισμό», αναφέρει, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «έχει την ευκαιρία να αφήσει μια κληρονομιά που θα αντέξει στους αιώνες».

Στο δημοσίευμα φιλοξενούνται ακόμη παρεμβάσεις προσώπων που στηρίζουν την επιστροφή των Γλυπτών. Ο ελληνοβρετανός επιχειρηματίας Άντριου Α. Ντέιβιντ χαρακτηρίζει πιθανή στήριξη του Αμερικανού προέδρου «πραγματικό σημείο καμπής», ενώ ο εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council (HALC), Έντι Ζεμενίδης, υποστηρίζει ότι τα επιχειρήματα κατά του επαναπατρισμού έχουν πλέον εξαντληθεί και ότι μια επιτυχής αμερικανική πρωτοβουλία θα αποτελούσε σημαντική συμβολή στον δυτικό πολιτισμό.

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