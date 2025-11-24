Πολιτική

Χριστίνα Κοραή για «Ιθάκη»: Το Μαξίμου κάνει πάρτι με το βιβλίο Τσίπρα

Μάλιστα, η Χριστίνα Κοραή διερωτάται ποιος ή ποιοι συμβούλεψαν τον κ. Τσίπρα να μην προχωρήσει σε καμία αυτοκριτική στο βιβλίο του
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη»
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνα Μπόλαρη

Την εκτίμηση ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», με όσα αναφέρει για τους τότε συνεργάτες του, τους οποίους και «αδειάζει» μεγαλοπρεπώς, δεν θα βοηθήσει τον πρώην πρωθυπουργό στα σχέδια επιστροφής του στην ενεργό πολιτική κάνει η Χριστίνα Κοραή.

Σύμφωνα επίσης με τη Χριστίνα Κοραή, οι μόνοι που έχουν στενοχωρηθεί από την κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας είναι στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση χαίρεται και το Μαξίμου κάνει πάρτι, λέει χαρακτηριστικά η έμπειρη πολιτική συντάκτρια στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο, καθώς βλέπει – όπως σημειώνει – να επανέρχεται το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», ενώ το Κέντρο στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνεται, έχει «παγώσει» επειδή θυμήθηκε ξανά τι είχε ζήσει η χώρα.

 

Μάλιστα, η Χριστίνα Κοραή διερωτάται ποιος ή ποιοι συμβούλεψαν τον κ. Τσίπρα να μην προχωρήσει σε καμία αυτοκριτική στο βιβλίο του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
260
204
188
184
120
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Γιάννης Βούρος παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Οι λόγοι της αποχώρησής του
Στην επιστολή του, ο πρώην δήμαρχος αναφέρθηκε στην πορεία της δημοτικής παράταξης από το 2019, όταν μία μικρή παρέα φίλων και γειτόνων ίδρυσε την «Πολιτών Πολιτεία»
Γιάννης Βούρος
Le Monde για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: O «ταραχοποιός» της Αριστεράς μιλά για το τραυματικό επεισόδιο του 2015 και ετοιμάζει την επιστροφή του
Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στη μεταστροφή για την οποία επικρίθηκε μετά το δημοψήφισμα, όταν τελικά υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο με τους πιστωτές, σημειώνει, μεταξύ άλλων, η «Le Monde»
Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα 18
Θύελλα αντιδράσεων για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Από την οργή Κωνσταντοπούλου – Πολάκη μέχρι τα «καρφιά» του Άδωνι Γεωργιάδη
Όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη», έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις και δημόσιες απαντήσεις - Κάποιοι απορρίπτουν τα όσα περιγράφει και άλλοι τον κατηγορούν για διαστρέβλωση των γεγονότων
Αλέξης Τσίπρας και Παύλος Πολάκης
83
Ιθάκη: Διαψεύδονται όσα αναφέρει για την Φώφη Γεννηματά ο Αλέξης Τσίπρας – «Για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί»
«Αναρωτιέμαι πάντως τι σόι rebranding είναι αυτό που στηρίζεται στο να βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει και να υπερασπιστεί την αλήθεια», λέει ο Μανώλης Όθωνας
Αλέξης Τσίπρας και Φώφη Γεννηματά
Πάνος Καμμένος για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Ομπάμα από τις Βρυξέλλες
Την ανάρτησή του την συνοδεύει με φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένα αντίτυπο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με ένα ζευγάρι κόκκινα γυαλιά πάνω του
Η Μπέττυ Μπαζιάνα, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμμένος
Newsit logo
Newsit logo