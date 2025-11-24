Χριστίνα Κοραή για «Ιθάκη»: Το Μαξίμου κάνει πάρτι με το βιβλίο Τσίπρα

Την εκτίμηση ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», με όσα αναφέρει για τους τότε συνεργάτες του, τους οποίους και «αδειάζει» μεγαλοπρεπώς, δεν θα βοηθήσει τον πρώην πρωθυπουργό στα σχέδια επιστροφής του στην ενεργό πολιτική κάνει η Χριστίνα Κοραή.

Σύμφωνα επίσης με τη Χριστίνα Κοραή, οι μόνοι που έχουν στενοχωρηθεί από την κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας είναι στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση χαίρεται και το Μαξίμου κάνει πάρτι, λέει χαρακτηριστικά η έμπειρη πολιτική συντάκτρια στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο, καθώς βλέπει – όπως σημειώνει – να επανέρχεται το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», ενώ το Κέντρο στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνεται, έχει «παγώσει» επειδή θυμήθηκε ξανά τι είχε ζήσει η χώρα.

Μάλιστα, η Χριστίνα Κοραή διερωτάται ποιος ή ποιοι συμβούλεψαν τον κ. Τσίπρα να μην προχωρήσει σε καμία αυτοκριτική στο βιβλίο του.