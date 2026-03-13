Υδρογονάνθρακες: Κατά πλειοψηφία κυρώθηκαν από τη Βουλή οι συμφωνίες με Chevron και Helleniq Energy – «Ιστορική στιγμή για τη χώρα» δήλωσε ο Παπασταύρου

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκε την Παρασκευή (13.03.2026) από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κύρωση των τεσσάρων ενεργειακών συμφωνιών της Ελλάδας με την κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy, που αφορούν την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Κατά της κύρωσης τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η ΝΙΚΗ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών». Ιδιαίτερο βάρος είχε, πάντως, η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στις δύο συμβάσεις με τη Chevron και τη Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων που αφορούν τη Νότια Κρήτη, καθώς καταψήφισαν τα σχετικά άρθρα εκφράζοντας επιφυλάξεις και ανησυχίες για τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στην περιοχή.

Κλείνοντας τη διήμερη συζήτηση στη Βουλή, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική στιγμή για τη χώρα», κάνοντας λόγο για ένα «άλμα» στην προσπάθεια αξιοποίησης του ενεργειακού πλούτου της Ελλάδας. Όπως υποστήριξε, η σημερινή απόφαση δεν αφορά μόνο την οικονομία, αλλά συνιστά «θεμελιώδη επιλογή» για το αν η χώρα θα κινηθεί προς μια κατεύθυνση ενεργειακής αυτάρκειας, εξωστρέφειας και γεωπολιτικής ισχύος.

Ο Σταύρος Παπασταύρου υποστήριξε ότι η πρόοδος που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια δεν ήταν αυτονόητη, επισημαίνοντας ότι από το 2022 μέχρι σήμερα πενταπλασιάστηκαν μέσα σε τρία χρόνια οι αναγκαίες τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες. «Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής δεν έτυχε, εργαστήκαμε σκληρά γι’ αυτό», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στις παρεμβάσεις που, κατά την κυβέρνηση, επιτάχυναν τη διαδικασία αδειοδότησης και έρευνας.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται από την υπουργική απόφαση αποδοχής του ενδιαφέροντος μιας εταιρείας έως την έκδοση της πρώτης άδειας, ενώ υποστήριξε ότι επισπεύδεται και η συνολική ερευνητική διαδικασία, ώστε να καταστεί εφικτή ερευνητική γεώτρηση έπειτα από τέσσερις δεκαετίες. Πρόσθεσε ακόμη ότι από το σύνολο των εκτάσεων που έχουν αδειοδοτηθεί τα τελευταία χρόνια, το 83% του εμβαδού αδειοδοτήθηκε επί της παρούσας κυβέρνησης.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για ενδεχόμενες επιπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός ότι «καμία ιδιωτική συμφωνία δεν εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα». Όπως είπε, οι συμφωνίες με την Chevron αποτελούν συμβάσεις μίσθωσης μεταξύ του Δημοσίου και ιδιωτικών εταιρειών για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και, από τη φύση τους, δεν μπορούν να επηρεάσουν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας.

Κλείνοντας, ο Σταύρος Παπασταύρου έδωσε ευρύτερο πολιτικό και γεωπολιτικό στίγμα στην κυβερνητική επιχειρηματολογία, υποστηρίζοντας ότι με τη σημερινή ψηφοφορία η χώρα καλείται να αποφασίσει τον ρόλο που θέλει να διαδραματίσει στον κόσμο. «Θέλουμε μια Ελλάδα ενεργειακά φοβική και εξαρτημένη ή μια Ελλάδα εξωστρεφή, γεωπολιτικά ισχυρή και ενεργειακά ασφαλή;» ανέφερε, για να καταλήξει ότι η κυβέρνηση επιλέγει «μια Ελλάδα ισχυρή, αυτάρκη και με αυτοπεποίθηση».