Ύμνοι Τραμπ στην Ελλάδα: Ευγνώμονες που έχουμε έναν υπέροχο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ – Η σπόντα για την Τουρκία

Μια δήλωση με νόημα έκανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι στο χειρότερο σημείο τους. Η δήλωση έγινε μια ημέρα μετά την δεξίωση που παρέθεσε προς τιμήν της ελληνικής ομογένειας, ενόψει της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσινγκτον Λένα Αργύρη στην προεδρική διακήρυξη, όπως ονομάζεται, ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει:

«Ήταν τιμή μου να υποδεχθώ τον Αλέξη Τσίπρα στον Λευκό Οίκο. Η επίσκεψή του υπογράμμισε την σημασία των διμερών μας σχέσεων και την συνεχιζόμενη στρατηγική συνεργασία σε θέματα όπως η επιβολή του νόμου, η πάταξη της τρομοκρατίας, η άμυνα, η ενέργεια και το εμπόριο.

Presidential Proclamation @POTUS notes “it was an honor to welcome @tsipras_eu to the WH, his visit underscored importance of our bilateral relationship & our ongoing strategic cooperation on issues such as law enforcement, counterterrorism, defense, energy, commerce, trade”

Ως αιχμή προς την Τουρκία μπορεί να εκληφθεί η συνέχεια της δήλωσης του αμερικανού Προέδρου. «Η Ελλάδα», αναφέρει, «συνεχίζει να τηρεί τις υποχρεώσεις της ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ σε αμυντικές δαπάνες και φιλοξενεί άριστα τις ναυτικές μας δυνάμεις στον Κόλπο της Σούδας. Η ελληνοαμερικανική συνεργασία είναι δυνατή και είμαστε ευγνώμονες να έχουμε έναν υπέροχο σύμμαχο και φίλο στην Ελλάδα». Υπενθυμίζεται ότι παρά τις αντιρρήσεις του ΝΑΤΟ η Τουρκία έχει στραφεί στην Ρωσία και έχει κλείσει συμφωνία για την εξαγορά των S400.

.@POTUS Presidential proclamation:Greece continues to meet its NATO obligations on defense spending and serves as a gracious host for our naval forces at Souda Bay. Our Greek-American partnership is strong, and we are grateful to have such a tremendous ally and friend in Greece.

