ΥΠΕΞ για δηλώσεις Μίτσκοσκι: «Κάθε προσπάθεια αλλοίωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή»

Τι και αν έχει υπάρξει μία διμερής συμφωνία, αυτή των Πρεσπών, που έχει σχολιαστεί πολύ για πολλούς λόγους μεταξύ της Αθήνας και των Σκοπίων, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, συνεχίζει επίσημα να μην χρησιμοποιεί τον προσδιορισμό βόρεια.

Το υπουργείο Εξωτερικών, δεν άφησε αναπάντητη τη νέα πρόκληση του Χρίστιαν Μίτσκοσκι που αποφεύγει τη λέξη «βόρεια» και αποκαλεί τη χώρα του «Μακεδονία», αγνοώντας την Συμφωνία των Πρεσπών και μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζει ότι «η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι απόλυτα δεσμευτική και για τις δύο πλευρές τόσο σε διεθνές, όσο και στο εσωτερικό επίπεδο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών

«Υπενθυμίζουμε ότι η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως ορίζεται ξεκάθαρα στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι απόλυτα δεσμευτική και για τις δύο πλευρές τόσο σε διεθνές, όσο και στο εσωτερικό επίπεδο.

Κάθε προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και η συμμόρφωση ως προς αυτό είναι η βάση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κρατών.

Στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική.

Η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονος προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας».

«Όταν η Μακεδονία γίνει μέλος της ΕΕ, η μακεδονική γλώσσα θα είναι επίσημη», είπε ο Μίτσκοσκι

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, όπως είναι η επίσημη ονομασία μετά την υπογραφή της συνθήκης των Πρεσπών, σε συνέντευξή του τόνισε ότι η κυβέρνησή του δεν θα προχωρήσει σε διαδικασία συνταγματικών τροποποιήσεων χωρίς την εκπλήρωση δύο βασικών προϋποθέσεων.

«Είναι σημαντικό δύο πράγματα να είναι σταθερά και αμετάβλητα. Πρώτον, πρέπει να έχουμε σαφείς εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τη μορφή συμπερασμάτων, ότι η μακεδονική ταυτότητα και η μακεδονική γλώσσα είναι απαραβίαστες και ότι, όταν η Μακεδονία γίνει μέλος της ΕΕ, η μακεδονική γλώσσα θα είναι επίσημη. Επίσης, η διαδικασία πρέπει να διεξαχθεί στη βάση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, χωρίς νέα διμερή ζητήματα», ανέφερε σχετικά με το ζήτημα ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, προκαλώντας για ακόμη μία φορά.