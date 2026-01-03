ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα

Ανακοίνωση εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα και πως είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια στην ελληνική κοινότητα στη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

.@GreeceMFA is closely monitoring the situation in #Venezuela, in close coordination with partners & the Embassy in Caracas, which is in contact with the Greek community in the country & ready to provide assistance. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 3, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση: Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια.